Frente Frío 4 en México: -5°C y Lluvias Fuertes para Noviembre 2026

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica temperaturas de hasta -5 grados Celsius y lluvias intensas en 15 estados debido al frente frío 4 en noviembre de 2026.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta meteorológica significativa para la segunda semana de noviembre de 2026. El organismo estatal pronostica que temperaturas mínimas de hasta -5 grados Celsius afectarán a 15 estados del país durante los días viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre de 2026. Esta ola de frío se debe al avance del frente frío número 4 y al ingreso de una masa de aire helado que impactará diversas regiones.

Avance del Frente Frío y Lluvias Intensas

De acuerdo con el organismo, el viernes 6 de noviembre de 2026, el sistema frontal será reforzado por una masa de aire frío y avanzará sobre el noreste y oriente de México. Esto provocará lluvias fuertes a muy fuertes en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, así como un descenso repentino de temperaturas. Los cielos se presentarán nublados con precipitaciones que podrían ser severas en estas zonas del noreste.

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También se esperan lluvias muy fuertes en los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz, además de chubascos en el centro, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México. Esta distribución de las precipitaciones indica que el impacto no se limitará a la región fronteriza, sino que se extenderá hacia las zonas centrales y orientales del país, afectando a una amplia población.

Previsiones para Sábado y Domingo con Vientos Fuertes

Para el sábado 7 y domingo 8 de noviembre de 2026, el frente permanecerá estacionario sobre el oriente del país. Se prevén lluvias intensas en zonas de Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, lo que mantiene la alerta en estas entidades. Además, se esperan rachas de viento de hasta 70 km/h, las cuales pueden complicar la circulación en carreteras y afectar estructuras ligeras.

Cabe destacar, que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo. Estos fenómenos asociados aumentan la peligrosidad de la tormenta y requieren precaución por parte de la población en las zonas de alto riesgo. El SMN advierte que estas condiciones pueden originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Cronograma de Temperaturas Mínimas por Región

Las temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del sábado 7 de noviembre de 2026 se registrarán en las zonas serranas de Chihuahua y Durango. Paralelamente, temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado afectarán a las zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Esta gradiente térmica muestra la variedad de impactos climáticos en un mismo día.

Para la madrugada del domingo 8 de noviembre de 2026, se mantienen las temperaturas mínimas de -5 a 0 °C en las zonas serranas de Chihuahua y Durango. Las temperaturas mínimas de 0 a 5 °C afectarán a las zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Esta continuidad del frío nocturno exige medidas de protección para la salud, especialmente en adultos mayores y niños.

La tendencia se mantiene para la madrugada del lunes 9 de noviembre de 2026, con temperaturas mínimas de -5 a 0 °C en las zonas serranas de Chihuahua y Durango. Las temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes se registrarán en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Esta persistencia del frío en el norte y centro del país se extenderá más allá del fin de semana, marcando un periodo de bajas temperaturas inusualmente temprano para la temporada.