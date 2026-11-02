Frente Frío 4 Provoca Heladas y Lluvias en México

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre el Frente Frío 4. Temperaturas bajo cero, heladas y tormentas afectarán a Sonora, Chihuahua y más estados del norte y sur.

El Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, ha emitido una alerta meteorológica significativa para el territorio nacional. Una gran masa de aire frío se dirige hacia México, generando condiciones de baja temperatura, precipitaciones intensas, vientos fuertes y tormentas eléctricas con granizo.

Mecanismo Del Frente Frío 4

El Servicio Meteorológico Nacional explica que el Frente Frío número 4 se extenderá sobre el norte del país, interactuando con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera. Esta dinámica, sumada a la corriente en chorro subtropical, causará chubascos en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Colima y Michoacán.

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Además, se esperan lluvias aisladas en Baja California Sur, Nuevo León y Nayarit, junto con rachas de viento importantes en el noroeste y norte de México. La interacción de canales de baja presión con aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe generará intervalos de chubascos en el sur y sureste.

Pronóstico Por Entidad Federativa

El Servicio Meteorológico Nacional detalla que el Frente Frío 4 desplazará su actividad hacia el noreste y oriente del país para el día martes. Este movimiento provocará lluvias con intervalos de chubascos en dichas regiones, mientras que la masa de aire frío causará un descenso notable de las temperaturas.

Las rachas de viento alcanzarán entre 30 y 50 km/h en el noroeste, norte y noreste de la República Mexicana. El miércoles y jueves, el frente permanecerá sobre el oriente del territorio nacional, manteniendo la probabilidad de lluvias en esa zona específica.

Impacto En Temperaturas Y Heladas

Las temperaturas mínimas oscilarán entre -5 y 0 °C en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, con riesgo de heladas. En zonas altas de Sonora y Veracruz, las temperaturas mínimas serán de 0 a 5 °C, con posibles heladas en Baja California, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Por otro lado, las temperaturas máximas de 35 a 40 °C se registrarán en Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tamaulipas. En Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco y otras entidades, las máximas estarán entre 30 y 35 °C.

Condiciones Del Viento Y Oleaje

El Servicio Meteorológico Nacional indica que el viento soplará entre 30 y 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Sonora y Chihuahua. En Coahuila y Nuevo León, la velocidad será de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, y en el Istmo de Tehuantepec el componente será del norte.

El oleaje alcanzará de 2.0 a 3.0 metros en el golfo de Tehuantepec y de 1.0 a 2.0 metros en la costa occidental de la península de Baja California. En Saltillo, las temperaturas mínimas serán de 13 °C y las máximas de 24 °C el martes, mientras que el miércoles la máxima bajará a 16 °C.