Frente Frío 4 reduce temperaturas en México del 31 de octubre al 2 de noviembre

El frente frío número cuatro impactará a México entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre. Se esperan lluvias fuertes, vientos superiores a 50 km/h y descensos térmicos significativos en diversas regiones del país.

Entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, México enfrentará la entrada de un nuevo sistema meteorológico que provocará cambios significativos en las condiciones atmosféricas del país. De acuerdo con el reporte técnico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, este fenómeno afectará directamente a varios estados, generando un descenso marcado en las temperaturas junto con fuertes ráfagas de viento y probabilidad de precipitaciones intensas.

Impacto del frente frío número 4

El reporte oficial indica que durante este fin de semana se aproximará e ingresará el frente frío número 4 al noroeste de México. Este sistema interactuará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, así como con la corriente en chorro subtropical. Esta combinación de factores meteorológicos es la causante principal del descenso de la temperatura, las rachas de viento y las lluvias fuertes a muy fuertes que se pronostican para la región.

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Condiciones y temperaturas mínimas

Se espera que las temperaturas mínimas bajen drásticamente, alcanzando valores que podrían oscilar entre los menos cinco grados Celsius y los cinco grados Celsius durante la madrugada. Además de las bajas temperaturas, las autoridades meteorológicas advierten sobre la presencia de fuertes rachas de viento con velocidades superiores a los 50 kilómetros por hora. Estas condiciones requieren precaución por parte de la población, especialmente en las zonas más expuestas al fenómeno.

Situación particular en Guanajuato

En el estado de Guanajuato, las autoridades y la comunidad esperan un clima fresco principalmente durante la mañana y la noche, lo cual será favorable para las festividades del Día de Muertos. Los vientos presentarán rachas entre 30 y 40 kilómetros por hora. Es importante destacar que, aunque el frente frío número 4 se acerca al noroeste del país, no afectará directamente las temperaturas del estado de Guanajuato, manteniendo condiciones más estables.

Para el período comprendido entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, Guanajuato pronostica mañanas frescas con temperaturas mínimas entre 10 y 12 grados Celsius acompañadas de cielos parcialmente nublados. Por las tardes, se alcanzarán temperaturas máximas que oscilarán entre 24 y 30 grados Celsius con vientos que variarán de moderados a fuertes. El domingo se prevé una temperatura mínima de 11 grados Celsius y una máxima de 27 grados Celsius, con cielo despejado, sin lluvias y rachas de viento de 22 kilómetros por hora.

El lunes se espera una temperatura mínima de 10 grados Celsius y una máxima de 29 grados Celsius, con cielo despejado, sin lluvias y rachas de viento de 16 kilómetros por hora. En otra zona del estado, el domingo se pronostica una mínima de 12 grados Celsius y una máxima de 30 grados Celsius con cielo despejado, sin lluvias y rachas de viento de 14 kilómetros por hora. El lunes en esta misma área se esperan temperaturas de 12 grados Celsius como mínima y 30 grados Celsius como máxima, con cielo poco nuboso, sin probabilidad de lluvias y rachas de viento de 23 kilómetros por hora.

Otras regiones reportan para el domingo temperaturas mínimas de 11 grados Celsius y máximas de 30 grados Celsius, con cielo despejado, sin lluvias y rachas de viento de 8 kilómetros por hora. El lunes se prevé una temperatura mínima de 11 grados Celsius y una máxima de 29 grados Celsius, con cielo medio despejado, sin lluvias y rachas de viento de 7 kilómetros por hora. Adicionalmente, hay pronósticos de mínima de 11 grados Celsius y máxima de 29 grados Celsius el domingo con cielo medio despejado, sin lluvias y rachas de viento de 9 kilómetros por hora.

Para el lunes en estas zonas, se espera una temperatura mínima de 12 grados Celsius y una máxima de 30 grados Celsius con cielo despejado y rachas de viento de 24 kilómetros por hora. En otra localidad, el domingo se prevé una mínima de 11 grados Celsius con una máxima de 28 grados Celsius, cielo despejado, sin lluvias y rachas de viento de 11 kilómetros por hora. El lunes se pronostican temperaturas de 10 grados Celsius como mínima y 29 grados Celsius como máxima, con cielo despejado y rachas de viento de 14 kilómetros por hora.

Finalmente, se espera para el domingo una temperatura mínima de 11 grados Celsius y una máxima de 27 grados Celsius con cielo poco nuboso y rachas de viento de 12 kilómetros por hora. El lunes se prevé una temperatura mínima de 12 grados Celsius con una máxima de 28 grados Celsius, con cielo poco nuboso, sin lluvias y rachas de viento de 30 kilómetros por hora. En otra área, el domingo se pronostican temperaturas de 10 grados Celsius como mínima y 26 grados Celsius como máxima, con cielo despejado y rachas de viento de hasta 14 kilómetros por hora. El lunes se espera una mínima de 11 grados Celsius y una máxima de 28 grados Celsius con cielo poco nuboso y rachas de viento de 33 kilómetros por hora.