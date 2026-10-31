Frente frío 4 reforzará lluvias en el noroeste de México este 31 de octubre

El frente frío 4 y un río atmosférico reforzarán las lluvias fuertes en Baja California y Sonora este 31 de octubre, según el SMN, con heladas y vientos de hasta 60 km/h.

El frente frío número 4 se aproxima al noroeste de México y reforzará la probabilidad de lluvias en esa región durante la noche de este sábado 31 de octubre y la madrugada del domingo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua ( Conagua) pronosticó precipitaciones puntuales fuertes en zonas de Baja California y Sonora, además de chubascos en Coahuila, Nuevo León y otras entidades.

Las condiciones meteorológicas estarán relacionadas con un canal de baja presión en el noroeste del país, la corriente en chorro subtropical y la humedad aportada por un río atmosférico, de acuerdo con el organismo.

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Pronóstico de lluvias para el 31 de octubre

El SMN contempla lluvias de distinta intensidad en varias regiones del país. Las precipitaciones más importantes se concentrarán en el noroeste, con lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en el norte y centro de Baja California, así como en el noroeste de Sonora.

Se prevén chubascos de 5 a 25 milímetros en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

También se esperan lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en Sinaloa, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos. El organismo advirtió que las lluvias fuertes podrían acompañarse de descargas eléctricas y generar encharcamientos e inundaciones en las zonas afectadas.

Clima en Saltillo: ambiente templado y soleado

De acuerdo con las fuentes oficiales de meteorología, la ciudad de Saltillo registrará este sábado 31 de octubre una jornada con ambiente templado y cielos mayormente soleados. Se prevé que la temperatura máxima alcance los 24 grados Celsius durante la tarde, tras haber iniciado con una mínima de 13 grados por la mañana.

La jornada estará acompañada por vientos provenientes del norte con una velocidad de 9 millas por hora, equivalentes a 14 kilómetros por hora. Para la segunda mitad del día y la noche, las condiciones se mantendrán estables con cielo parcialmente nublado y una probabilidad de precipitación diurna del 0 por ciento y nocturna de apenas un 5 por ciento.

Frente frío 4 y su interacción atmosférica

El SMN mantiene vigilancia sobre el desplazamiento del frente frío número 4, cuya aproximación al noroeste del territorio nacional está prevista para la noche de este sábado y la madrugada del domingo. Su interacción con las condiciones atmosféricas de la región podría incrementar la probabilidad de precipitaciones en esa parte del país.

En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el occidente y centro de México favorecerá condiciones más estables y una disminución en la probabilidad de lluvia en esas regiones.

Temperaturas extremas, heladas y vientos

A pesar de las lluvias y el descenso de temperaturas en algunas zonas serranas, el pronóstico también contempla ambiente caluroso en distintas entidades. Se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en el sur de Sonora, norte y centro de Sinaloa, oeste de Durango, suroeste de Michoacán, noroeste de Guerrero y este y sureste de Oaxaca.

Asimismo, se prevén máximas de 30 a 35 grados en Baja California Sur, este de Nuevo León, este de San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, sur de Guanajuato, norte y suroeste de Puebla, centro y sur de Morelos, Tamaulipas, Veracruz, centro y este de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Para la mañana de este sábado, el SMN prevé temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius, con posibles heladas, en las zonas serranas de Chihuahua y Durango. También se esperan valores de 0 a 5 grados en zonas altas del norte de Baja California, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

El pronóstico de viento contempla velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, en Baja California y Sonora. También se esperan vientos de componente norte en el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca.

En otras entidades se prevén vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora, en Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Chiapas, Campeche y Yucatán.

El SMN advirtió que las rachas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. También señaló que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.