Frente Frío 4 Trae Lluvias y Alerta a Baja California Sur; Suman Dos Muertos en Sonora

El frente frío 4 traerá lluvias intensas, temperaturas de hasta -5 grados y rachas de viento en México, mientras la CFE activa una alerta preventiva.

El frente frío 4 se extenderá el lunes 2 de noviembre hacia el occidente de Baja California, según los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua ( Conagua). El sistema se asociará con otros fenómenos meteorológicos y dejará lluvias intensas, bajas temperaturas y rachas de viento en distintas regiones del país. La información oficial también reporta dos muertes por lluvias en Sonora.

Alerta por Lluvias en Baja California y Sonora

El Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Conagua, detalló que el sistema frontal se asociará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con un río atmosférico. Por esta combinación se prevén lluvias intensas en el norte, centro y sur de Baja California.

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Además, se pronostican rachas de viento de 60 a 80 km/h en el golfo de California, Baja California y Sonora, y de 50 a 70 km/h en Chihuahua. En Baja California Sur las rachas serán de 30 a 50 km/h, y en esas entidades las temperaturas bajarán esta noche y en la madrugada del lunes.

Las precipitaciones y las bajas temperaturas también alcanzarán otros estados. Se esperan intervalos de chubascos en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México se prevén temperaturas mínimas de -5 a 0 °C. En zonas serranas de Sonora, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, las mínimas oscilarán entre 0 y 5 °C.

Despliegue de la CFE ante el Frente Frío 4

La Comisión Federal de Electricidad publicó un comunicado en el que informó que se mantiene en estado de alerta preventiva y vigilancia permanente. El objetivo es garantizar la continuidad del suministro eléctrico y atender con oportunidad cualquier contingencia.

Entre las acciones previstas, la dependencia destacó el patrullaje y la inspección preventiva, el retiro de objetos ajenos a las redes eléctricas, el despeje de follaje y la poda preventiva. También incluyen la revisión de infraestructura crítica, el monitoreo permanente y la verificación de materiales y equipos.

Para atender posibles afectaciones, la CFE dispuso en puntos estratégicos 3 mil 183 electricistas, mil 104 vehículos tipo pick-up, 533 grúas y 53 almacenes móviles. También movilizó 19 vehículos todo terreno, 80 plantas de emergencia, 94 torres de iluminación, dos vehículos de comunicaciones, 87 equipos de comunicación de órbita baja y 3 helicópteros.

En el comunicado, la empresa señaló que el despliegue anticipado del personal reduce los riesgos asociados a afectaciones en vías de comunicación, problemas logísticos y restricciones de acceso.

Evolución del Frente Frío Según el Servicio Meteorológico Nacional

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el martes el frente frío 4 y la vaguada asociada se desplazarán sobre el noreste y oriente del país. Esto propiciará lluvias con intervalos de chubascos en esas regiones.

La masa de aire frío que impulsa al frente provocará descenso de las temperaturas y rachas de viento de 30 a 50 km/h en el noroeste, norte y noreste del país. Esta condición se sumará a los efectos previstos en otras entidades durante los primeros días de la semana.

Para el miércoles y el jueves, el sistema permanecerá sobre el oriente del territorio nacional y mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos. Hacia el transcurso del jueves, la masa de aire modificará sus características térmicas y favorecerá un ascenso gradual de las temperaturas.