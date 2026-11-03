Frente Frío 4 y Masa de Aire Frío Impactan México con Lluvias y Temperaturas Bajo Cero

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que el Frente Frío 4 y una masa de aire frío generarán lluvias fuertes y temperaturas bajo cero en regiones del norte y centro de México durante esta semana.

El Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, ha emitido una alerta metereológica para México debido al avance de una gran masa de aire frío que se aproxima al territorio nacional. Este fenómeno climático está provocando la llegada de temperaturas bajo cero, además de fuertes lluvias, vientos intensos, tormentas eléctricas y granizo en diversas regiones del país. La advertencia cubre un amplio espectro de condiciones adversas que afectarán la vida cotidiana y los desplazamientos en múltiples estados.

Mecanismo del Frente Frío 4 y Anticiclón

El Frente Frío número 4 se extenderá sobre el norte y noreste del país, donde interactuará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera. Esta interacción generará rachas de viento entre 30 y 50 km/h, acompañadas de lluvias y intervalos de chubascos en las regiones mencionadas. Mientras tanto, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera cubrirá gran parte de la República Mexicana, manteniendo condiciones de tiempo estable y baja probabilidad de lluvias, con la notable excepción de zonas del occidente, oriente y sureste, incluida la península de Yucatán.

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Impacto en el Centro y Sureste del País

Para el miércoles, se pronostican lluvias puntuales fuertes en los estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Este escenario se debe al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, combinado con canales de baja presión que afectarán al occidente, centro, sur y sureste del país. Durante el miércoles y jueves, el Frente Frío 4 permanecerá extendido sobre el oriente del territorio nacional, manteniendo la probabilidad de lluvias y chubascos en dicha región. La circulación ciclónica en niveles altos frente a las costas de Colima y Michoacán, junto con la humedad del Pacífico, originará lluvias en el norte, occidente y sur del territorio mexicano.

Refuerzo del Sistema Frontal el Viernes

El viernes, el sistema frontal número 4 será reforzado por la llegada de la gran masa de aire frío, desplazándose sobre el oriente, centro y sureste de la República Mexicana. Esta dinámica propiciará chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán. Se esperan lluvias intensas específicamente en Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz. Además, se prevé un descenso significativo de las temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro de México, lo que exigirá precaución en zonas urbanas y rurales.

Pronósticos Específicos por Estado y Ciudad

En el caso específico de Saltillo, el pronóstico para este martes indica una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 24 grados, con cielo despejado. El miércoles, la máxima ascenderá a 26 grados con una mínima de 13 grados. Finalmente, para el jueves, se espera una máxima de 28 grados y una mínima de 13 grados. A nivel nacional, los intervalos de chubascos con precipitaciones de 5 a 25 mm se esperan en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm se esperan en Nayarit, Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Morelos.

Riesgo de Heladas y Temperaturas Extremas

Las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango enfrentarán temperaturas mínimas entre -5 y 0 grados Celsius, lo que constituye un riesgo de heladas. Otras zonas serranas, como las de Sonora, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, registrarán temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius. Por otro lado, las temperaturas máximas alcanzarán entre 35 y 40 grados Celsius en Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tamaulipas. Las regiones con máximas entre 30 y 35 grados incluyen el sur de Sonora, occidente de Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, este de Nuevo León, San Luis Potosí, norte de Querétaro, norte de Hidalgo, Morelos, norte y suroeste de Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.