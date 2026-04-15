Frente Frío 45 traerá lluvias y vientos a Guanajuato; se mantiene ambiente cálido

El Frente Frío 45 se aproxima a México y afectará a Guanajuato con lluvias aisladas, descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 50 km/h. A pesar de las precipitaciones, se espera un ambiente cálido con temperaturas máximas de 35 °C en la entidad.

Para los próximos días en Guanajuato se anticipan condiciones climáticas variables, influenciadas por sistemas meteorológicos activos en el país, incluyendo la aproximación de un nuevo frente frío desde el noreste del territorio nacional. La Comisión Nacional del Agua informa que una gran parte del país experimentará precipitaciones que oscilarán entre chubascos y lluvias puntuales fuertes, las cuales podrían venir acompañadas de ráfagas de viento intensas. Sin embargo, a pesar de los pronósticos de lluvia, se espera que la onda de calor se intensifique en ciertos estados.

En zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla y Oaxaca, las temperaturas podrían alcanzar hasta los 40 °C. En la región del Bajío, Guanajuato incluido, también se prevé un incremento en la sensación térmica, con temperaturas que podrían fluctuar entre los 30 y 35 grados centígrados.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido el reporte extendido del tiempo para el resto de la semana, advirtiendo que el nuevo sistema frontal, identificado como Frente Frío 45, ingresará al país durante el fin de semana. Tras la salida del Frente Frío 44, que adquirirá características estacionarias en el sur de Estados Unidos, el viernes 17 de abril el Frente Frío 45 se aproximará a México, entrando por el noroeste del territorio. Durante el sábado, este frente se extenderá sobre el norte del país, y en combinación con una vaguada en niveles medios y altos, una línea seca y la corriente en chorro subtropical, generará ráfagas fuertes de viento en dichas regiones, así como algunas lluvias puntuales fuertes.

Aunque los pronósticos meteorológicos específicos para Guanajuato dependerán del desplazamiento exacto del nuevo sistema frontal en el territorio nacional, se espera que para la segunda mitad de la semana el estado sea testigo del regreso de las lluvias, algunas de ellas acompañadas de descargas eléctricas, y fuertes rachas de viento. Según los pronósticos, en la entidad se prevén lluvias aisladas, que podrían venir con actividad eléctrica y granizo, además de vientos cuyas rachas podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Detallando el pronóstico por día: Miércoles 15 de abril: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm), viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h, y temperaturas máximas de 30 a 35 °C. Jueves 16 de abril: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm), viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h, y temperaturas máximas de 30 a 35 °C. Viernes 17 de abril: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm), viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h, y temperaturas máximas de 30 a 35 °C. Sábado 18 de abril: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm), viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h, y temperaturas máximas de 30 a 35 °C.

A pesar de la presencia de lluvias en varias zonas del estado, se mantiene el pronóstico de un aumento en la sensación térmica, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 35 grados centígrados, indicando ambientes cálidos a muy cálidos en Guanajuato, incluso con la llegada del Frente Frío 45





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