Frente frío 47 y onda de calor: México enfrenta condiciones climáticas extremas con vientos de 80 km/h y temperaturas superiores a 45°C

El frente frío número 47 interactúa con la corriente en chorro subtropical, generando vientos intensos y tolvaneras en el norte de México, mientras una onda de calor afecta a gran parte del país con temperaturas superiores a 45°C. Se prevén lluvias, chubascos y posible granizo en varias regiones, así como condiciones climáticas extremas en el centro y sur del territorio nacional.

El frente frío número 47 continúa su avance por el territorio mexicano, interactuando con la corriente en chorro subtropical y generando condiciones climáticas extremas en varias regiones del país.

En el norte, se esperan vientos intensos de hasta 80 kilómetros por hora, acompañados de tolvaneras en estados como Baja California, Sonora y Chihuahua, donde también se registrarán lluvias aisladas. Además, en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, se prevén chubascos con descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora, con riesgo de torbellinos en Coahuila.

Mientras tanto, en el centro y sur del país, se mantendrán lluvias con chubascos, descargas eléctricas y posible granizo en zonas de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. A pesar de estas condiciones, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera está manteniendo un tiempo estable en gran parte del territorio nacional.

A partir de hoy, se espera que la circulación anticiclónica provoque un aumento en las temperaturas, reduciendo la probabilidad de precipitaciones en la mayor parte de México. Sin embargo, la onda de calor seguirá afectando a gran parte del país, incluyendo estados como San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, Aguascalientes, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además, se extenderá a Chihuahua, donde se registrarán temperaturas máximas superiores a 45 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. En otras regiones, como Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, también se prevén temperaturas extremas.

Por otro lado, el frente frío 47 seguirá interactuando con una línea seca y la corriente en chorro subtropical, generando lluvias con chubascos, descargas eléctricas y posible granizo en el norte y noreste del país, así como rachas fuertes de viento. En el oriente y sureste de México, se mantendrán las lluvias y chubascos, afectando también a zonas del centro y sur, incluyendo el Valle de México.

Mientras tanto, en otras partes del mundo, se han reportado fenómenos naturales y descubrimientos científicos de gran impacto. Por ejemplo, investigaciones recientes revelan que el consumo de una bebida en particular aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de hígado.

Además, la inteligencia artificial ha generado una imagen del rostro de Jesús a partir del Sudario de Turín, mientras que científicos alertan sobre los cambios en las cumbres del Himalaya, que están reverdeciendo y podrían tener consecuencias significativas. También se espera que en 2026 se pueda observar la Luna de las Flores, un fenómeno astronómico que iluminará el cielo nocturno.

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