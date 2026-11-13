Frente Frío 5 en Guanajuato: 0°C a 5°C y lluvia el viernes 13 de noviembre

El Frente Frío 5 lleva temperaturas mínimas de 0°C a 5°C y nubes a Guanajuato el viernes 13 de noviembre. Consulta el pronóstico detallado de vientos y probabilidades de lluvia para cada zona del estado.

El estado de Guanajuato se prepara para un Viernes 13 de noviembre marcado por la llegada del Frente Frío 5, un sistema meteorológico que impulsa una masa de aire frío y genera condiciones inestables en la región. Las autoridades indican que las madrugadas de este día registrarán las temperaturas más bajas, oscilando entre 0°C y 5°C, mientras que los días permanecerán frescos con máximas que no superarán los 25°C.

Detalles del Frente Frío 5 en Guanajuato

El sistema responsable de este descenso térmico es el Frente Frío 5, que interactúa simultáneamente con un canal de baja presión y una corriente en chorro subtropical. Esta combinación de factores atmosféricos mantiene la inestabilidad en la zona, provocando la formación de nubes persistentes y aumentando las probabilidades de precipitaciones pluviales que llegarán en intervalos a lo largo del día.

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El cielo se mantendrá cubierto con presencia de filtros de sol intermitentes, lo que limitará el calentamiento diurno. Los vientos serán moderados, con velocidades sostenidas entre 5 y 10 km/h, aunque se esperan rachas que alcanzarán los 30 km/h en diversos puntos del estado, generando una sensación térmica más fría de la registrada en los termómetros.

El tiempo por regiones y ciudades

Los detalles del pronóstico varían ligeramente según la localidad. En algunas áreas, las temperaturas se ubicarán entre 13°C y 20°C bajo un cielo mayormente nublado, con vientos sostenidos de 5 a 10 km/h y rachas máximas de 30 km/h. Estas condiciones representan el escenario más común para la mayoría de las zonas pobladas del estado durante esta jornada.

Otras regiones experimentarán un día completamente nublado con temperaturas más altas, situadas entre 14°C y 23°C, donde el viento seguirá soplando entre 5 y 10 km/h con rachas de hasta 21 km/h. La variabilidad en las máximas se debe a la distribución desigual de la nubosidad y la intensidad de la corriente en chorro sobre el territorio guanajuatense.

En zonas específicas, se prevé un cielo nublado bajo temperaturas de 14°C a 22°C, con una probabilidad de lluvia del 10% y vientos que oscilan entre 5 y 10 km/h con rachas de 22 km/h. Por otro lado, áreas adyacentes registrarán condiciones similares con temperaturas de 12°C a 19°C y rachas de viento de 21 km/h, consolidando un patrón fresco y húmedo.

Impacto en la temporada invernal

Este viernes es un indicador clave del inicio de la temporada invernal, para la cual se pronostican un total de 56 frentes fríos. La interacción del Frente Frío 5 con otros elementos meteorológicos sugiere que las bajas temperaturas persistirán durante varios días, afectando directamente a la población y requiriendo precauciones adicionales contra el frío intenso en las horas nocturnas.