Frente Frío 5 Provoca Bajas Térmicas en México del 13 al 15 de Noviembre 2026

El Frente Frío 5 impacta a México del 13 al 15 de noviembre de 2026, generando temperaturas de -5 a 0°C y lluvias intensas. Conozca el pronóstico detallado y las zonas de alerta.

El inicio de la temporada más fría del año ha desencadenado un pronóstico detallado para el territorio nacional, estableciendo que durante los próximos días se registrarán temperaturas inferiores a lo habitual. La entidad informativa La Razón ha publicado el análisis climático correspondiente al periodo comprendido entre el viernes 13 y el domingo 15 de noviembre, advirtiendo sobre la llegada de un sistema meteorológico significativo.

Impacto del Frente Frío Número 5

El mecanismo principal de esta ola de frío es el Frente Frío número 5, el cual se encuentra actualmente extendido sobre la frontera noreste del país. Este fenómeno interactúa con un canal de baja presión situado sobre el occidente del golfo de México y con la corriente en chorro subtropical, lo que deriva en la probable ocurrencia de lluvias fuertes a muy fuertes. Estas precipitaciones afectarán específicamente las regiones del noreste, oriente y sureste del territorio nacional.

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La presencia de este sistema frontológico es parte de la temporada de Frentes Fríos 2026 - 2027, la cual tiene pronosticados un total de 56 sistemas. Para el mes de noviembre, se espera la llegada de aproximadamente 8 de estos frentes, lo que justifica las recomendaciones de protección civil para la población general. Se instó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los anuncios oficiales y a adoptar medidas preventivas.

Minimización de Riesgos para Vulnerables

Las autoridades han enfatizado la necesidad de cuidar especialmente a las y los menores de edad y a las personas adultas mayores, grupos demográficos más susceptibles a los cambios bruscos de temperatura. El cumplimiento de estas recomendaciones es vital para reducir la morbilidad asociada a enfermedades respiratorias durante los picos de frío. La coordinación con las autoridades de Protección Civil locales se presenta como la herramienta más efectiva para la respuesta inmediata.

Es imperativo que las familias en las zonas de mayor riesgo preparen sus viviendas y verifiquen el estado de sus sistemas de calefacción o abrigo. La anticipación permite mitigar los efectos negativos en la salud pública y asegura que la infraestructura básica funcione adecuadamente ante la reducción térmica prevista.

Minimización de Riesgos para Vulnerables

El pronóstico específico para el viernes 13 de noviembre indica que las temperaturas mínimas durante la madrugada alcanzarán valores entre -5 y 0 grados Celsius. Esta cifra se registrará exclusivamente en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Para otras áreas, se esperan mínimos de 0 a 5 grados Celsius, afectando las zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Continuidad del Fenómeno Durante el Fin de Semana

La dinámica meteorológica se mantendrá con ligeras variaciones el sábado 14 de noviembre. Las temperaturas mínimas entre -5 y 0 grados Celsius persistirán en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. La franja de 0 a 5 grados Celsius se extenderá a las zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, consolidando el patrón de frío.

Para el domingo 15 de noviembre, el mapa térmico sufrirá algunos ajustes geográficos menores. Las temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius añadirán a Zacatecas y Estado de México a la lista de zonas serranas críticas. La categoría de 0 a 5 grados Celsius incluirá a Querétaro (sur) y a la Ciudad de México, además de las entidades mencionadas previamente como Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.