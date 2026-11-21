El frente frío 6 y canal de baja presión generan cielos nublados en Guanajuato el 21 de noviembre. Las zonas serranas registran menos de 5 grados con vientos de hasta 30 km/h.

Este sábado 21 de noviembre, la condición meteorológica en Guanajuato se definirá por un ambiente significativamente frío bajo un cielo predominantemente nublado, sin embargo, las probabilidades de precipitación pluvial son prácticamente nulas. Las autoridades y expertos en meteorología han establecido que las temperaturas tanto al amanecer como durante la noche se mantendrán por debajo de los 18 grados Celsius en las áreas urbanas y pobladas, estableciendo un escenario de frescor intenso para la población local.

Interacción del frente frío 6 con canal de baja presión

La causa principal de esta alteración térmica es la presencia del frente frío número 6 en interacción directa con un canal de baja presión y una vaguada en los niveles altos de la atmósfera. Este sistema combinado, tal como lo señalan los pronósticos oficiales, asegura que no habrá una interacción compleja de múltiples sistemas meteorológicos que generen tormentas severas, pero sí garantizará una estabilidad de nubosidad y descenso térmico constante durante todo el día.

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Temperaturas bajas y rachas de viento máximas

En las zonas más elevadas y serranas, la sensación térmica y la temperatura real se desploman por debajo de los 5 grados Celsius, lo que constituye un recordatorio necesario de las condiciones extremas propias de la geografía local. Mientras tanto, en las zonas planas y urbanas, aunque el termómetro no supera los 25 grados durante la tarde, los vientos alcanzarán sus rachas máximas de hasta 30 kilómetros por hora, incrementando la sensación de frío y requiriendo precauciones adicionales por parte de la ciudadanía.

Condiciones específicas y rangos térmicos diarios

Los rangos térmicos diarios varían ligeramente según la ubicación exacta, pero la mayoría de las zonas reportan cielos nublados con temperaturas que oscilan entre 14 y 23 grados, o entre 13 y 25 grados, acompañadas de vientos sostenidos de 5 a 10 kilómetros por hora con rachas que pueden llegar a 29 o 30 kilómetros por hora. Algunas áreas específicas muestran temperaturas de 13 a 20 grados con lluvias ligeras por la tarde y vientos de hasta 15 kilómetros por hora con rachas de 30, mientras otras presentan temperaturas máximas de 20 a 26 grados sin precipitaciones significativas.

Proyección de 56 frentes fríos para la temporada invernal

Este evento se enmarca dentro de una temporada invernal donde se pronostican un total de 56 frentes fríos, lo que implica una alta frecuencia de estos sistemas que impactarán directamente a la región de Guanajuato en los próximos meses. Los expertos advierten que la interacción de estos frentes con los canales de baja presión será un fenómeno recurrente, por lo que la población debe estar preparada para cambios bruscos de temperatura y condiciones de viento, manteniendo la vigilancia activa sobre los boletines meteorológicos oficiales para evitar sorpresas climáticas durante el periodo.