Frente Frío 6 trae lluvias y temperaturas bajo cero en México este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional alerta sobre precipitaciones en 12 estados y frío intenso en zonas serranas por el Frente Frío 6 el domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que el Frente Frío 6 generará chubascos en al menos 12 estados mexicanos este domingo. Este sistema frontal interactuará con canales de baja presión y un chorro subtropical, provocando temperaturas muy bajas en diversas regiones del país. La combinación de estos fenómenos atmosféricos afectará significativamente el clima en el noroeste, noreste, occidente, centro, sur y sureste de México.

Mecanismo del Frente Frío 6 y Precipitaciones

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que el sexto sistema frontal de la temporada se mantendrá estacionario sobre el noroeste del territorio mexicano. Esta estacionariedad provocará precipitaciones leves en dicha zona, marcando el inicio de los efectos directos de este fenómeno meteorológico. La interacción de los canales de baja presión con la corriente en chorro subtropical intensificará el clima en otras regiones.

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El ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe actuará como catalizador para las lluvias. Estas condiciones ocasionarán chubascos y precipitaciones en el noreste, occidente, centro, sur y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán. Los expertos señalan que la convergencia de estos elementos aumenta la probabilidad de tormentas en áreas extensas.

Temperaturas Bajo Cero en Chihuahua y Baja California

El Frente Frío 6 provoca temperaturas bajo cero y una amenaza de aguanieve en zonas serranas de Chihuahua. Durante la madrugada, se espera que la temperatura descienda entre -5 y 0 °C en las zonas montañosas de Baja California, Chihuahua, Durango y Zacatecas. Este descenso térmico representa un riesgo significativo para la población y la infraestructura en estas regiones de alta montaña.

En otras áreas, las zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Aguascalientes registrarán temperaturas de 0 a 5 °C. Esta franja térmica también abarcará Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. El frío intenso se extenderá a nivel nacional en las horas nocturnas y madrugadoras, afectando a decenas de millones de personas.

Zonas Calurosas y Lluvias Aisladas en el Sur

A pesar del frío en el norte y centro, regiones como Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas experimentarán temperaturas de 35 a 40 °C. Estas zonas meridionales mantienen un clima cálido en contraste con las bajas temperaturas registradas en el norte del país. Por otro lado, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo vivirán condiciones de 30 a 35 °C, marcando una transición térmica gradual.

Además de las lluvias generales, se esperan precipitaciones aisladas de 0.1 a 5 mm en Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Guerrero. Esta variabilidad climática requiere que las autoridades y la población tomen precauciones específicas para cada entidad federativa, asegurando la preparación ante eventos meteorológicos extremos.

Pronóstico para Valle de México y Toluca

Para el Valle de México, se prevé una mañana con cielo parcialmente nublado y ambiente fresco a templado. La presencia de bruma y bancos de niebla será común en la región, mientras que las zonas altas del Estado de México experimentarán un ambiente frío. Esta situación afectará la visibilidad y la circulación vehicular en las horas tempranas de la mañana, generando posibles retrasos en el transporte.

Por la tarde, se espera un cambio hacia un ambiente templado a cálido con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México. En contraste, se prevé ausencia de lluvia en la Ciudad de México durante la tarde. La temperatura mínima en la capital del país será de 11 a 13 °C, mientras que la máxima alcanzará entre 23 y 25 °C, ofreciendo condiciones más suaves para la actividad diaria en la zona metropolitana.