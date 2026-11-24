El Frente Frío 8 impacta a Guanajuato el 24 de noviembre con cielos nublados, vientos de hasta 38 km/h y temperaturas entre 8 y 28 grados Celsius sin probabilidad de lluvia.

El estado de Guanajuato enfrentará condiciones meteorológicas significativas este 24 de noviembre, marcadas por la llegada del Frente Frío 8. Los servicios de protección civil y expertos en clima advierten que la jornada iniciará con una mañana fresca, mientras que las temperaturas máximas durante la tarde oscilarán entre los 22°C y los 28°C en diversas localidades.

El cielo permanecerá mayormente nublado a lo largo del día, creando un escenario de alta inestabilidad atmosférica que afecta la visibilidad y las condiciones de traslado. Asimismo, se esperan vientos moderados con ráfagas considerables que alcanzarán velocidades de entre 10 hasta 38 km/h, lo cual requiere precaución adicional por parte de la población en actividades al aire libre.

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Interacción de Sistemas Meteorológicos

La causa principal de estas condiciones es el desplazamiento del Frente Frío 8 sobre el golfo de México, el noreste y el oriente del territorio nacional. Este sistema frontal interactuará directamente con un canal de baja presión ubicado en el sureste del país, lo que intensifica la nubosidad y la agitación del viento en la región central.

Por otra parte, la masa de aire ártico que impulsa al citado frente frío generará un descenso notable de las temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana. Este descenso térmico es el responsable de las mañanas frescas y las noches más frías que se anticipan para las próximas horas en Guanajuato.

Temperaturas y Vientos por Municipios

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha desglosado las expectativas térmicas para cada zona. En localidades específicas, se espera una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 24°C, con cielo nublado sin probabilidad de lluvias y ráfagas de viento de 21 km/h.

Otras áreas registrarán una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 24°C, también con cielo nublado, sin lluvias y vientos con ráfagas de 23 km/h. En zonas más cálidas, se pronostica una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 28°C, con cielo nublado y fuertes rachas de viento de 11 km/h.

Algunos municipios experimentarán cielos medio nublados con una temperatura mínima de 11°C y máxima de 28°C, acompañados de rachas de viento de 10 km/h. Otros sectores verán temperaturas mínimas de 10°C y máximas de 27°C, con cielos nublados y rachas de 25 km/h. Finalmente, áreas con mayor exposición al viento reportarán temperaturas entre 9°C y 22°C, con rachas de 38 km/h.

Condiciones Actuales y Ausencia de Lluvias

A pesar de la fuerte agitación del viento y la nubosidad predominante, no se anticipan precipitaciones pluviales. La condición general se define como clima fresco con ráfagas de viento moderadas a fuertes. Esta ausencia de lluvia puede ser positiva para actividades logísticas, pero los vientos fuertes representan un riesgo para estructuras ligeras y árboles.

Las autoridades instan a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional. Se recomienda verificar el estado de techos y objetos expuestos al exterior debido a las rachas de hasta 38 km/h, asegurando la seguridad de viviendas y comercios durante este periodo de inestabilidad climática.