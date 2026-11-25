El frente frío número 8 y la masa de aire ártico causan descenso térmico en Guanajuato el 25 de noviembre con lluvias de 5 a 25 mm y vientos de hasta 32 km/h.

El fenómeno meteorológico conocido como el frente frío número 8, acompañado por una masa de aire ártico, ha establecido condiciones de clima frío en la mayor parte del territorio mexicano, afectando directamente al estado de Guanajuato durante la segunda mitad de la semana. La presencia de este evento atmosférico, identificado en las reportes técnicos como un evento norte, ha provocado un descenso gradual y significativo de las temperaturas en toda la región.

Condiciones térmicas y precipitaciones esperadas

Los datos meteorológicos detallan que las temperaturas mínimas en las zonas serranas de Guanajuato oscilarán entre 0°C y 5°C, mientras que en el territorio general se mantienen por debajo de los 10°C. Existe una probabilidad considerable de intervalos de chubascos con acumulaciones estimadas de entre 5 mm y 25 mm, y los pronósticos para el día siguiente indican la llegada de lluvias de mayor intensidad.

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Para el lunes 25 de noviembre, el cielo se mantiene nublado con un rango de temperaturas de 10°C a 22°C. La circulación del viento se registra con velocidades de 5 a 10 km/h, aunque se han observado rachas que alcanzan hasta 32 km/h, lo cual contribuye a la sensación térmica fría reportada por los especialistas.

Proyecciones semanales y datos específicos por localidad

Las proyecciones para los días subsiguientes muestran un cielo mayormente nublado con temperaturas que varían entre 11°C y 24°C, con vientos de 5 a 10 km/h y rachas de 30 km/h. Posteriormente, se espera un cielo completamente nublado con temperaturas de 8°C a 20°C y vientos de 5 a 10 km/h con rachas de 17 km/h, manteniendo la predominancia de nubes y temperaturas entre 11°C y 24°C con rachas de 27 km/h.

En el caso específico de San Miguel de Allende, la previsión indica un cielo nublado bajo temperaturas de 10°C a 20°C, con vientos de 5 a 10 km/h y rachas de 18 km/h. Las temperaturas mínimas registradas para la zona alcanzan los 12°C a 14°C, consolidando un ambiente fresco pero húmedo para la población local.

Contexto de la temporada invernal y frentes fríos

Este ciclo climático se enmarca en una temporada invernal que pronostica la llegada de 56 frentes fríos a lo largo del país. La interacción del frente frío número 8 con la masa de aire ártico representa uno de los eventos más relevantes de esta temporada, definiendo el patrón meteorológico que impactará la logística y la vida diaria en Guanajuato durante los próximos días.

Las autoridades meteorológicas continúan monitoreando la evolución del evento para ajustar los pronósticos de lluvia y viento, asegurando que la información sea precisa para la toma de decisiones en diversos sectores económicos y sociales afectados por estas condiciones climáticas extremas.