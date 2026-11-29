Protección Civil advierte que el Frente Frío 9 ingresará a Veracruz este domingo con vientos fuertes y lluvia. Se esperan heladas en zonas altas y rachas de hasta 85 km/h en la costa.

Protección Civil emitió una advertencia meteorológica detallada para el estado de Veracruz, indicando que el próximo domingo se espera una ligera disminución en la intensidad de las lluvias antes de la llegada inminente del Frente Frío número 9. Esta nueva perturbación atmosfólica ingresará al noroeste del Golfo de México y recorrerá la entidad durante la tarde y la noche, generando cambios significativos en las condiciones climáticas locales.

La primera tormenta invernal que afectaba la región se debilitará y se transformará en una vaguada en altura, desplazándose hacia el oriente del país. Este movimiento atmosférico favorecerá el transporte de humedad desde el Océano Pacífico hacia el estado de Veracruz, lo que influirá en la formación de nubes y precipitaciones durante la jornada. Los acumulados de lluvia se estima que estarán entre 5 y 20 milímetros, concentrándose principalmente en las regiones montañosas y los sectores del sur del estado.

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Cambios en la velocidad y dirección del viento

Se prevé que el viento del Norte comience a fijarse durante la tarde-noche, marcando un cambio notable en la dinámica del tiempo. En la costa norte de Veracruz, se esperan velocidades de 40 a 55 kilómetros por hora con rachas que alcanzarán los 60 a 75 kilómetros por hora. Para la costa central, los vientos serán más intensos, con rachas que pueden llegar a los 70 a 85 kilómetros por hora, lo que exige precaución especial en zonas costeras y áreas abiertas.

Riesgo de heladas en el Pico de Orizaba y Cofre de Perote

El ambiente se tornará templado a frío, con un descenso de temperatura marcado durante la noche y la madrugada. En las partes altas, se esperan posibles heladas, lo que representa un riesgo para la agricultura y la infraestructura expuesta. Específicamente, se prevé la caída de nieve o aguanieve en las zonas más elevadas del Pico de Orizaba y el Cofre de Perote, destinos que requieren atención inmediata por parte de las autoridades locales y visitantes.

La masa de aire frío asociada al Frente número 8 continuará modificándose simultáneamente a la llegada del nuevo sistema. Esta superposición de fenómenos meteorológicos crea un escenario complejo que Protección Civil ha monitoreado de cerca. Las autoridades enfatizan la importancia de consultar el Aviso Especial publicado por los organismos competentes para estar al tanto de cualquier actualización en tiempo real sobre la trayectoria del Frente Frío 9.

Se recomienda a la población tomar todas las precauciones necesarias ante las bajas temperaturas, la formación de nieblas densas y las lluvias persistentes. Los ciudadanos deben atender estrictamente las indicaciones de Protección Civil y verificar las rutas de transporte, ya que las condiciones de visibilidad y adherencia en las vías podrían verse afectadas por el aguanieve y la lluvia en las zonas altas durante el domingo.