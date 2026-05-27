Frente frío atípico y múltiples sistemas lluviosos azotarán México con tormentas, granizo y ola de calor

El Servicio Meteorológico Nacional alerta sobre la llegada de un frente frío fuera de temporada que, en combinación con vaguadas, ondas tropicales y canales de baja presión, generará un patrón meteorológico de extremos: lluvias intensas con granizo en el centro-este y sur, vientos fuertes en el noroeste y una ola de calor que persiste en el occidente y sur. Se pronostican acumulados de hasta 150 mm y temperaturas que oscilarán entre los -5 °C en las montañas y los 45 °C en las costas.

Un sistema meteorológico complejo y atípico para la época del año afectará significativamente el territorio mexicano durante los próximos días, generando un marcado contraste entre condiciones extremas de frío, lluvias intensas y temperaturas muy calurosas en diversas regiones.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), un frente frío fuera de temporada se aproximará al noroeste del país, interactuando con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera en el suroeste de Estados Unidos y con las corrientes en chorro polar y subtropical. Esta combinación propiciará rachas de viento de 50 a 70 km/h y la formación de tolvaneras en los estados de Baja California y Sonora.

De manera simultánea, una vaguada en altura se extenderá sobre el noreste y el oriente del territorio nacional, interactuando con inestabilidad atmosférica y con el ingreso de humedad del golfo de México. Este escenario ocasionará lluvias puntuales intensas, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, en los estados de Puebla y Veracruz.

Asimismo, se esperan lluvias muy fuertes en Nuevo León y Tamaulipas, así como fuertes precipitaciones en San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Por otro lado, la onda tropical número dos se desplazará sobre el golfo de Tehuantepec e interactuará con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, en conjunto con inestabilidad atmosférica y el aporte de humedad del océano Pacífico y del mar Caribe.

Esta dinámica generará lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas; muy fuertes en Tabasco; y fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La onda de calor, por su parte, se mantendrá activa en gran parte de la República Mexicana, con temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas. Se esperan máximas de 45 grados Celsius en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Para el jueves, el panorama meteorológico se complicará aún más debido a la interacción de múltiples factores: una vaguada en niveles altos de la atmósfera, canales de baja presión, la propia onda tropical 2, un campo de divergencia en altura, una línea seca, el frente frío fuera de temporada y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe. Este conjunto originará lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del país, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas pronosticadas específicamente para el jueves en zonas de Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Las temperaturas extremadamente calurosas continuarán en la mayoría de los estados, con la onda de calor expansiva hacia nuevas áreas como el sur de Zacatecas a partir del viernes. En cuanto a pronósticos detallados por entidad, se prevén acumulados de lluvia muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 mm en el sureste de Puebla, el centro de Veracruz, el norte y suroeste de Oaxaca y el norte, centro y este de Chiapas.

Los acumulados fuertes a muy fuertes de 50 a 75 mm ocurrirán en el este de Nuevo León, el oeste de Tamaulipas y el este y sur de Tabasco. Los chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm se distribuirán en el este y sur de San Luis Potosí, el noreste de Guanajuato, el norte de Querétaro, el norte, este y sureste de Hidalgo, Tlaxcala, el norte, centro y este del Estado de México, la Ciudad de México, Morelos, el norte y este de Guerrero, el suroeste y costa de Campeche, el oeste de Yucatán y la costa de Quintana Roo.

En contraste, un menor potencial de lluvias, en forma de intervalos de chubascos de 5 a 25 mm, se presentará en Coahuila, Zacatecas, Jalisco y Michoacán, mientras que se esperan lluvias aisladas de solo 0.1 a 5 mm en Baja California, Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Nayarit y Colima. El contraste térmico también será notable. Se pronostican temperaturas mínimas gélidas de menos 5 a 0 grados Celsius, con potencial de heladas, en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Valores de 0 a 5 °C se registrarán en las zonas altas de Sonora. En el extremo opuesto, las máximas de 40 a 45 °C afectarán el norte y centro de Sinaloa, el norte y costa de Nayarit, el sur y suroeste de Jalisco, el este de Colima, el centro y oeste de Michoacán, el noroeste de Guerrero y el centro de Oaxaca.

Las temperaturas de 35 a 40 °C se presentarán en el sur de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, el sur de Zacatecas, Morelos, el suroeste de Puebla, el centro y sur de Veracruz, Tabasco, Chiapas, el norte de Campeche, el oeste de Yucatán y Quintana Roo. Finalmente, un ambiente caluroso de 30 a 35 °C dominará en el oeste de Aguascalientes, el noreste de Guanajuato, el norte de Querétaro, el norte de Hidalgo y el suroeste del Estado de México.

Como ejemplo específico, para la ciudad de Saltillo se pronostica un miércoles con cielo despejado, una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 30. El jueves, la máxima será de 30 grados y la mínima de 18. Para el viernes, se espera una máxima de 31 y una mínima de 19 grados Celsius





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