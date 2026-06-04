Frente frío fuera de temporada y ondas de calor generan lluvias intensas y temperaturas extremas en México

El Servicio Meteorológico Nacional advierte de un frente frío inusual que combinará lluvias intensas, vientos de hasta 70 km/h, granizo y temperaturas bajo cero en el norte, mientras la ola de calor persiste en el centro y sur del país, con máximas que superan los 40 °C y heladas en zonas serranas de Chihuahua.

Un frente frío fuera de temporada se aproxima al territorio nacional, generando un complejo cuadro meteorológico que combinará temperaturas bajo cero, lluvias intensas, vientos fuertes , tormentas eléctricas y granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advierte que, a partir de este jueves, una circulación ciclónica situada en los niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste de México, junto con canales de baja presión que se desplazarán hacia el interior, provocarán una fase de lluvias continuas en gran parte del país. Las áreas más afectadas serán Coahuila, Nuevo León, Jalisco y Michoacán, donde se esperan descargas eléctricas, ráfagas de viento que superarán los 70 km/h y la posibilidad de granizo.

Asimismo, la onda tropical 4 será absorbida gradualmente por una zona de inestabilidad al sur de Chiapas, lo que intensificará las precipitaciones en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y producirá lluvias muy fuertes en Tabasco. En el transcurso del viernes el escenario se mantendrá activo: una combinación de circulación ciclónica en altura, vaguadas en los niveles medios y altos, divergencia atmosférica y zonas de inestabilidad en las costas del Pacífico Sur mexicano, acompañada por la corriente en chorro subtropical y la llegada de humedad procedente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, generará un temporal de lluvia que abarca prácticamente todo el territorio, incluido el Valle de México.

El frente frío, que se extiende sobre el sur de Estados Unidos, ingresará por el noroeste del país, interactuando con una línea seca y una vaguada en altura, lo que producirá vientos extremadamente fuertes con rachas de hasta 70 km/h y posibles tolvaneras en los estados del norte. Se prevén chubascos intensos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, acompañados de lluvias puntuales que pueden superar los 150 mm en algunas regiones.

A pesar de la presencia del frente frío, la onda de calor persiste en gran parte del territorio, manteniendo temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas. Las entidades que continúan bajo la influencia de esta ola incluyen Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y suroeste), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (sur), Oaxaca (centro y sur) y Chiapas (centro).

Se espera que la ola de calor comience a disiparse a partir del viernes en Baja California Sur, aunque en otras regiones la temperatura mínima podría descender hasta -5 °C, provocando heladas en zonas serranas de Chihuahua. Las máximas pueden alcanzar entre 35 y 45 °C en estados como Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit y la mayor parte del sur del país, lo que incrementa el riesgo de incendios forestales.

En el pronóstico local para Saltillo, las mínimas se situarán en 18 °C y las máximas en 26 °C el jueves, con probabilidad de lluvia; el viernes se mantendrá una máxima de 27 °C y una mínima de 18 °C, mientras que el sábado se prevé una máxima de 28 °C y una mínima de 19 °C. En resumen, los habitantes deben prepararse para lluvias intensas, vientos fuertes, posibles granizadas y fluctuaciones de temperatura que afectarán tanto al norte como al sur del país durante los próximos días





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