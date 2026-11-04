Frente frío núm. 4 y nubosidad definen el pronóstico para Veracruz el 04/11/2026

El frente frío núm. 4 y la CONAGUA detallan el clima en Veracruz para el miércoles 04 de noviembre de 2026, con cielos despejados y bajas probabilidades de lluvia.

La Comisión Nacional del Agua ( CONAGUA) emitió un pronóstico específico para el estado de Veracruz correspondiente al miércoles 04 de noviembre de 2026, estableciendo que el cielo se mantendrá mayormente despejado durante las horas diurnas. Este reporte oficial, emitido desde Xalapa, indica que aunque el potencial general de lluvias es bajo, existen condiciones específicas que podrían generar eventos aislados de precipitación ligera a moderada.

Mecanismo del frente frío y nubosidad

El sistema meteorológico dominante en la región es el frente frío número cuatro, el cual se extiende desde una zona de baja presión ubicada sobre el noreste de Wisconsin en Estados Unidos hasta el norte del Golfo de México. Este frente penetra hacia el centro de Tamaulipas, generando una masa de aire frío débil que cubre el sur de Estados Unidos y las regiones noroeste, norte y noreste de México. La presencia de este sistema atmosférico es el factor principal que determina la estabilidad climática reportada para la entidad veracruzana.

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Análisis técnico de la atmósfera

En el nivel medio de la atmósfera, identificado como 500 hPa, opera un amplio sistema anticiclónico centrado entre Nuevo León y San Luis Potosí que abarca gran parte del territorio nacional. Paralelamente, se analizan tres vaguadas distintas: la primera con eje entre el sur de California y la costa de Sinaloa; la segunda entre el sur de Coahuila y el sur de Puebla; y la tercera desde el este del Golfo de México hasta la costa de Tabasco. Esta configuración técnica influye directamente en los patrones de viento y temperatura observados.

Impacto directo en la población local

Para la población de Veracruz, las autoridades recomiendan estar atentos a las actualizaciones del pronóstico y seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades de protección civil. Se prevé que el ambiente sea cálido durante el día, mientras que las noches y mañanas serán templadas en las zonas bajas y frescas a frías en las regiones montañosas. Existe la probabilidad de que se presenten heladas ligeras en las áreas más elevadas del estado, lo cual requiere precaución adicional por parte de los residentes en dichas zonas.

Situación oceánica y sistemas tropicales

El Centro Nacional de Huracanes mantiene vigilancia activa sobre el disturbio tropical 95E al sureste de las Islas de Hawái, donde hay un 50% de probabilidad de que se convierta en ciclón tropical en las próximas 48 horas. Además, se monitorea una baja presión en el Pacífico oriental frente a la costa de Centroamérica con un 30% de probabilidad de desarrollo. En el Océano Atlántico, una baja presión al sur de Bermuda podría adquirir características subtropicales con un 30% de probabilidad en el corto plazo.

Perspectivas de acumulación de agua

Se estima que los acumulados de lluvia en el norte y occidente de Coahuila, norte y sur de Nuevo León, y norte y occidente de Tamaulipas oscilarán entre 5 y 25 milímetros. Para el resto del territorio nacional, incluyendo las zonas costeras y llanuras de Veracruz, se esperan lluvias escasas o aisladas con acumulados menores de 5 milímetros. No se registraron lluvias significativas en los observatorios meteorológicos de la CONAGUA durante el periodo anterior, consolidando la tendencia seca reportada.