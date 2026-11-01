Frente frío número 4 trae lluvias intensas y rachas de viento al norte y noroeste de México

El SMN y Conagua alertan sobre la entrada del frente frío 4, generando lluvias fuertes y vientos de hasta 60 km/h en el norte y noroeste. Se esperan chubascos en el centro, sur y sureste, con temperaturas que bajan y máximas calurosas en el sur. Coahuila tendrá días nublados sin lluvia.

El Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua en México, ha emitido una alerta meteorológica detallada para el presente domingo primero de noviembre, anticipando cambios significativos en el régimen de precipitaciones y vientos en diversas regiones del territorio nacional.

Este pronóstico se basa en la entrada del frente frío número cuatro, el cual está asociado con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera. Este sistema climático ingresará por el noroeste del país, generando condiciones adversas que incluyen lluvias puntuales intensas en la entidad de Baja California.

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Asimismo, en las zonas del noroeste y norte de México, se esperan precipitaciones de intensidad fuerte a muy fuerte, acompañadas de rachas de viento considerables que podrían afectar la estabilidad atmosférica en dichas áreas. Además, el frente frío provocará un refrescamiento notable de las temperaturas diurnas, especialmente en la entidad mencionada, marcando un contraste con las condiciones previas más cálidas.

Frente frío número cuatro afecta el noroeste

Paralelamente, se ha identificado la presencia de canales de baja presión en el interior del territorio nacional, los cuales interactuarán con el ingreso de humedad proveniente de tres cuerpos de agua principales: el océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe. Esta interacción hidrotermodinámica ocasionará lluvias con intervalos de chubascos en el occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste del país, incluyendo de manera explícita la península de Yucatán.

Por otro lado, una circulación anticiclónica en niveles medios sobre el interior de la república mantendrá un ambiente estable con baja probabilidad de lluvias en la Mesa del Norte y la Mesa Central, ofreciendo un respiro temporal en estas zonas específicas. Para el periodo de setenta y dos a noventa y seis horas siguientes, se prevé que el sistema frontal número cuatro y la masa de aire polar asociada se desplacen sobre el noroeste, norte, noreste y oriente del territorio mexicano, interaccionando con una vaguada en niveles medios y altos así como con la corriente en chorro subtropical.

Esto originará rachas fuertes de viento, descenso pronunciado de la temperatura, chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, destacando vientos de componente norte con rachas de cuarenta a sesenta kilómetros por hora el día jueves en las costas de Tamaulipas y Veracruz. En cuanto a las condiciones específicas para el estado de Coahuila, Saltillo disfrutará de un día medio nublado sin precipitación, con una probabilidad de lluvia del cero por ciento y vientos suaves del sureste entre cinco y diez kilómetros por hora.

Canales de baja presión generan lluvias nacionales

Ramos Arizpe y Torreón presentarán cielo nublado sin lluvia, con temperaturas máximas de veintiséis y treinta y dos grados Celsius respectivamente, mientras que Monclova tendrá un ligero margen de probabilidad de lluvia del diez por ciento. Piedras Negras experimentará vientos más fuertes con rachas de hasta cuarenta y cuatro kilómetros por hora.

A nivel nacional, las lluvias muy fuertes con puntuales intensas, oscilando entre setenta y cinco y ciento cincuenta milímetros, se concentrarán en el norte y centro de Baja California. Sonora registrará lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, y estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tendrán intervalos de chubascos. Se advierte que las lluvias fuertes a intensas podrían ir acompañadas de descargas eléctricas, generando riesgos de encharcamientos e inundaciones.

Pronóstico por estado y temperaturas extremas

Las temperaturas máximas superarán los treinta y cinco grados en zonas como Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que las mínimas descendieron hasta cinco grados Celsius en zonas serranas del centro y norte del país.