Frente frío y ola de calor: intensas lluvias, granizo y descensos de temperatura afectan a gran parte de México

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que un frente frío fuera de temporada, asociado a varias vaguadas y a la onda tropical 2, provocará lluvias intensas, tormentas eléctricas y granizo en numerosas regiones, mientras que una fuerte ola de calor mantendrá temperaturas muy altas en gran parte del país, con descensos bruscos en Baja California.

Un nuevo frente frío está a punto de cruzar el territorio mexicano, lo que provocará una combinación de temperaturas bajo cero, lluvias intensas, vientos fuertes, tormentas eléctricas y granizo, según el boletín del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para el martes se prevé una vaguada en niveles altos sobre el norte del país, acompañada de inestabilidad atmosférica y el ingreso de aire húmedo procedente del Golfo de México. Esta configuración generará lluvias puntuales de gran intensidad en Tamaulipas y en el noreste de San Luis Potosí, mientras que en Nuevo León se esperan precipitaciones muy fuertes y en Coahuila, lluvias fuertes con descargas eléctricas, posible granizo y ráfagas de viento capaces de alcanzar velocidades peligrosas.

En la zona de Coahuila también existe la probabilidad de desarrollo de torbellinos o tornados, lo que obliga a la población a mantenerse alerta y seguir las indicaciones de protección civil. Paralelamente, una segunda vaguada situada sobre la península de Yucatán, sumada al paso de la onda tropical 2 por el sureste mexicano, producirá lluvias muy fuertes en Chiapas y fuertes en Quintana Roo, Campeche y Yucatán, todas acompañadas de descargas eléctricas.

Además, un canal de baja presión que se desplaza por el interior del país, reforzado por la humedad del Pacífico y del Golfo, desencadenará lluvias de gran magnitud en Oaxaca y en zonas de Chiapas, con precipitaciones fuertes en Guerrero, Puebla, Veracruz, Hidalgo y Querétaro. En la región central y del Altiplano, localidades como Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán y Guanajuato experimentarán intervalos de chubascos, mientras que en el Pacífico occidental (Colima, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, Durango y Sinaloa) se esperan lluvias aisladas de menor intensidad.

A pesar de la actividad de lluvias, gran parte del territorio mantendrá temperaturas calurosas a muy calurosas, con una fuerte onda de calor que seguirá afectando a estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. La ola de calor será interrumpida parcialmente por el ingreso del frente frío fuera de temporada que se aproximará al noroeste de Baja California a partir de la medianoche del miércoles, generando descensos bruscos de temperatura en esa zona.

El miércoles, la interacción de vaguadas, canales de baja presión, la onda tropical 2 y la convergencia de humedad de los océanos Pacífico, Golfo y Caribe generará lluvias de intensidad variable desde el noreste hasta el sureste del país, incluida la zona del Valle de México y la península de Yucatán. Las temperaturas vespertinas seguirán siendo elevadas en la mayor parte de la República, con la onda de calor persistente en los estados mencionados, mientras que el frente frío provocará bajas notables en la zona noroeste de Baja California, donde se esperan temperaturas bajo cero y posibles heladas en áreas serranas





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