El Servicio Meteorológico Nacional informa la llegada de frente frío, tormenta negra, lluvias intensas, vientos fuertes y descenso de temperatura en México durante la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha anunciado la llegada de un fuerte frente frío que se prolongará a lo largo del territorio mexicano, generando temperaturas que llegarán a la zona climática de cero grados Celsius e invocará una tormenta negra con intensas lluvias, huracanes de viento, tormentas eléctricas y granizo sobre la mayor parte del país.

El pronóstico anuncia que la presión baja se fijará sobre el noroeste de México a fines del día viernes y que se irá extendiendo hacia el centro y el sur. La situación provocará lluvias de gran intensidad, entre 50 y 75 milímetros en regiones exactas del noroeste, así como lluvias puntuales en las zonas serranas de Baja California, el Estado de México, Hidalgo y otros estados.

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Tormenta negra y nuevo frente frío se acercan

En la misma época se prevé que la humedad proveniente del océano Pacífico, del Golfo de México y del Mar Caribe se mezcle con los sistemas de baja presión, dando lugar a episodios de tormenta negra que se extenderán por occidente, oriente, centro, sur y sureste del país, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán. En la agenda del sábado, la atmósfera se vuelve aun más intensa al acercarse al país un nuevo frente frío, el número cuatro de la temporada.

Este frente, acompañado de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y de la corriente en chorro subtropical, desplazará una corriente de aire más frío que generará descenso de temperatura, ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, y lluvias de muy alta intensidad en el noroeste de México. Al mismo tiempo, las camadas de baja presión que se combinen con la humedad del Pacífico y Caribe obligarán a que zonas como Baja California, Sonora, Chihuahua y los estados circundantes sufran lluvias de tipo chubasco, con cantidades de entre 25 y 50 milímetros en algunos casos.

Para la última franja de la semana, se prevé la presencia de una circulación anticiclónica estabilizadora que se posicionará a partir del domingo sobre la mayor parte del territorio nacional. Este fenómeno tendrá un efecto clarificador, reduciendo la probabilidad de precipitaciones y generando un entorno más estable. En ciudades como Saltillo, el pronóstico muestra una mínima de 13 grados y máxima de 26 grados el día de hoy, con probabilidad de lluvias.

Descenso gradual de temperaturas y lluvias intensas

El miércoles se espera una máxima de 24 grados y mínima de 13, y el jueves una mínima de 15 grados y máxima de 24, indicando un descenso gradual aunque moderado en la temperatura durante la segunda mitad de la semana. El reporte también detalla la distribución concreta de la lluvia en la nación: grandes tormentas negras entre 50 y 75 milímetros se esperan en Sonora y Coahuila, mientras que el rango de chubascos entre 25 y 50 milímetros cubrirá Baja California Sur, Sinaloa y el oeste de Chihuahua.

En zona intermedia, las lluvias estarán entre 5 y 25 milímetros, afectando, entre otros, a Baja California, Durango, Nuevo León y el Estado de México, así como estados clave como Oaxaca, Chiapas y Yucatán. En las áreas de baja probabilidad, las precipitaciones serán inspiradas, con valores entre 0.1 y 5 milímetros, distribuyéndose en Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas entre otros.

En términos de temperatura, las zonas serranas de Chihuahua y Durango registrarán mínimas entre -5 y 0 grados, mientras que lugares como Baja California, Estado de México y Veracruz tendrán mínimas entre 0 y 5 grados. En contraste, la mayor parte del país registrará máximas entre 30 y 35 grados, con la identificación de microclimas en regiones como Nayarit, Jalisco, Colima y el sur de Oaxaca.

Ráfagas de viento y zonas de mayor exposición

En cuanto al viento, el Equipo Meteorológico indica que las zonas de Oaxaca y el Istmo de Tehuantepec podrían experimentar vientos de 20 a 30 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora. En general, la ráfaga media se ubica entre 10 y 20 kilómetros por hora, aunque huesos de velocidad, entre 30 y 50 kilómetros por hora, se esperan en una extensa zona que abarca Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y la mayor parte de la región centro‑sur.

El viento de componente sur se proyecta sobre Tamaulipas. El clima será, entonces, un mosaico de variaciones que requerirá precaución para la población y la infraestructura pública. Los expertos recomiendan estar alerta a los pronósticos locales, especialmente en las zonas de máxima exposición a la lluvia y al descenso de temperatura.

Dinámica atmosférica y alerta de las autoridades

Al mismo tiempo, la información sobre frentes fríos, masas de aire y la dinámica de la corriente en chorro es clave para entender el comportamiento histórico que genera fenómenos como la tormenta negra, la diferencia de humedad y el liderazgo de la aire frío. En conclusión, la frontera entre la tierra y el cielo marítimo está a punto de unificarse con la llegada del frente frío europeo.

Las autoridades vinculadas a la meteorología en México están a bordo, instruyendo a la población en la previsión de lluvias intensas, vientos y variaciones de temperatura. La atención y el cumplimiento de las recomendaciones de los servicios meteorológicos serán esenciales para identificar un prepago de la costa estratégica y la prevención de desastres asociados a esta exigente condició.