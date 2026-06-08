Frente Frío y Tormenta Negra Impiden Temperaturas Extremas en México

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia lluvias fuertes, vientos huracanados y temperaturas bajo cero frente a un frente frío y la Tormenta Negra que se acercan al territorio mexicano, generando alertas para múltiples estados y la ciudad de Saltillo.

Un nuevo frente frío y la tormenta denominada " Tormenta Negra " convergen hacia territorio mexicano, generando escenarios climáticos extremos: temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, vientos intensos, tormentas eléctricas y granizadas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para el lunes señala un temporal de lluvias fuertes a muy fuertes que abarcará desde el noreste hasta el sureste, incluyendo el Valle de México. Se prevén lluvias intensas y, en casos puntuales, torrenciales en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, y Tamaulipas, resultado de la interacción entre la tormenta tropical "Boris", una vaguada a niveles medios y altos, canales de baja presión y alta inestabilidad atmosférica.

A nivel peninsular, la onda tropical 5 sobre el sur de Yucatán y la humedad del mar Caribe provocarán lluvias fuertes en la zona. Mientras tanto, la mayor parte del país se mantendrá en estado de calor extremo, con temperaturas calurosas a muy calurosas, especialmente en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Para el martes, la lluvia fuerte se seguirá extendiendo, salvo en el noroeste, donde una zona de inestabilidad con probabilidad de desarrollo ciclónico podría generar un tormenta tropical en el Pacífico Sur Mexicano. Se esperan lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con la conservación de temperaturas calurosas en la mayoría del territorio.

El miércoles, la llegada de un frente frío fuera de temporada desde el noroeste de Estados Unidos, que se superpondrá sobre una vaguada y circulación en la atmósfera, generará vientos de hasta 70 km/h y posibles tolvaneras en el norte nacional, además de chubascos y fuertes lluvias en Baja California.

Para la ciudad de Saltillo, el pronóstico indica mínimas de 19 °C y máximas de 29 °C el lunes con probabilidad de lluvia; el martes se espera una máxima de 29 °C y una mínima de 18 °C; el miércoles se proyecta una máxima de 29 °C y una mínima de 21 °C. En detalle, la Tormenta Negra producirá lluvias intensas de 150 a 250 mm en Guerrero sur y Oaxaca oeste, y lluvias muy fuertes de 75 a 150 mm en Jalisco este y sur, Colima, Michoacán centro, costa y suroeste, Chiapas sur, Veracruz centro y sur, Puebla norte, este y sureste, San Luis Potosí este y Tamaulipas sur.

En estados como Querétaro norte, Hidalgo norte y este y Estado de México suroeste, se proyecta lluvia fuerte de 50 a 75 mm. Nuevo León centro y sur, Zacatecas sur, Nayarit sur, Guanajuato noreste y sur, Ciudad de México sur y oeste, Morelos, Tlaxcala, Tabasco oeste y sur, Campeche suroeste, Yucatán este y Quintana Roo norte, recibirán intervalos de chubascos con lluvias puntuales de 25 a 50 mm.

Los estados de Coahuila, Durango y Aguascalientes experimentarán intervalos de chubascos de 5 a 25 mm, mientras que Sinaloa tendrá lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm.

En cuanto a temperaturas, las zonas serranas de Baja California registrarán mínimas entre 0 y 5 °C con heladas, mientras que la zona norte de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa verán máximas de 40 a 45 °C. Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla suroeste, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo alcanzarán máximas de 35 a 40 °C. Por último, Baja California Sur este y sur, San Luis Potosí este y Aguascalientes oeste tendrá máximas de 30 a 35 °C. Con este escenario, las autoridades y los ciudadanos deben prepararse para condiciones climáticas extremas que podrían afectar la seguridad, la infraestructura, el transporte y las actividades cotidianas en todo el país





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