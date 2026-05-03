Fronte frío 48 afectará a Guanajuato con lluvias dispersas y cambios de temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que el frente frío 48 generará condiciones variables en Guanajuato, con lluvias aisladas y temperaturas que oscilarán entre fresco y caluroso. Se recomienda precaución ante posibles ráfagas de viento y cambios bruscos en el clima.

Guanajuato , Guanajuato . - El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha informado que el frente frío número 48 continuará su avance durante la noche del sábado y la madrugada del domingo 3 de mayo de 2026, afectando principalmente el oriente y sureste del país.

Aunque sus efectos más intensos se concentrarán en esas regiones, su masa de aire polar y la interacción con la humedad procedente del Pacífico influirán en el centro de México, incluyendo el estado de Guanajuato, generando condiciones variables de nubosidad y precipitaciones ligeras. Para Guanajuato, el pronóstico meteorológico indica la presencia de lluvias aisladas con acumulados bajos, que oscilarán entre 0.1 y 5 milímetros, principalmente durante el transcurso del domingo.

Estas precipitaciones serán intermitentes y de corta duración, sin representar acumulaciones significativas, aunque podrían presentarse acompañadas de nubosidad dispersa en distintas zonas del estado. En cuanto a las temperaturas, se prevé un ambiente que variará de fresco a cálido por la mañana, volviéndose más caluroso hacia la tarde, especialmente en la zona suroeste de Guanajuato, donde los valores máximos podrían alcanzar entre 30 y 35 grados Celsius.

El resto del estado mantendrá condiciones templadas, con contrastes térmicos propios de la transición estacional. El viento se mantendrá de dirección variable en la región, con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora. Estas condiciones podrían generar una sensación térmica variable y dispersión de nubosidad, sin configurarse como un evento de riesgo significativo para la entidad.

En el contexto regional de la Mesa Central, entidades vecinas como Querétaro, Hidalgo, Puebla y el Estado de México registrarán mayor probabilidad de chubascos y lluvias con descargas eléctricas, mientras que Guanajuato permanecerá con menor intensidad de precipitación. Esta diferencia responde a la distribución desigual de humedad asociada al sistema frontal en desplazamiento.

Finalmente, el Servicio Meteorológico Nacional exhorta a la población a mantenerse informada, ya que, aunque en Guanajuato las lluvias serán aisladas, las condiciones atmosféricas pueden variar rápidamente. Se recomienda precaución ante posibles ráfagas de viento y cambios en la temperatura durante el día, derivados de la interacción del frente frío con el ingreso de aire húmedo del Pacífico.

Además, se ha reportado la acumulación de basura en la capital de Guanajuato, lo que ha generado preocupaciones entre los vecinos del Terremoto, quienes han denunciado la situación. Por otro lado, las autoridades locales han reforzado las medidas de prevención contra el dengue, en vista del aumento de temperaturas y las primeras lluvias, que favorecen la proliferación del mosquito transmisor de la enfermedad





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