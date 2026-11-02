El FSB de Rusia reveló que interceptó lentes FPV minados enviados en nombre de ayuda humanitaria por inteligencia ucraniana para atacar a soldados rusos en el frente.

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia confirmó el lunes que ha interceptado con éxito una partida de lentes FPV diseñados para operar drones con explosivos. Estos dispositivos estaban destinados específicamente a los militares rusos que se encuentran combatiendo en el frente. La inteligencia ucraniana intentó enviar estos artefactos peligrosos bajo la apariencia engañosa de ayuda humanitaria, según informó la entidad de seguridad nacional en su declaración oficial.

El FSB detalló que logró abortar una serie de atentados terroristas planificados meticulosamente por los servicios de inteligencia ucraniana. Los ataques se ejecutaban mediante el uso de artefactos explosivos artesanales que fueron plantados ocultos dentro de los lentes FPV. Este descubrimiento representa un golpe significativo a los esfuerzos de sabotaje cruzado que caracterizan la actual situación de conflicto.

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El Papel del Militar de Volgogrado y la Verificación

La detección de la conspiración comenzó gracias a la acción de un militar proveniente de la región de Volgogrado. Siguiendo las instrucciones directas de la contrainteligencia militar, este soldado se dirigió al FSB para verificar la seguridad de dispositivos que le habían sido entregados por un individuo identificado como voluntario. Su diligencia permitió que las autoridades de seguridad pudieran inspeccionar la carga antes de que pudiera ser utilizada.

Una vez recibidos los dispositivos, los especialistas en explosivos del FSB procedieron a realizar una inspección técnica exhaustiva. Durante el análisis, los expertos establecieron con certeza que los servicios de inteligencia ucranianos habían plantado artefactos explosivos artesanales en lugar de los ventiladores de enfriamiento estándar. Esta modificación interna convirtió lo que parecía ser equipo electrónico inofensivo en una bomba letal.

El Método de Envío a Través de Correos Rusos

Tras una revisión más minuciosa, el FSB requisó la partida completa de los lentes FPV minados. Estos objetos habían sido entregados por el enemigo a través del servicio de correos nacional, conocido como Pochta Rossii. El envío se realizó bajo el pretexto de ser material de apoyo, lo que demuestra el uso de canales logísticos civiles para fines militares y de sabotaje.

La inteligencia rusa explicó que la detonación de los explosivos estaba diseñada para suceder justo al activar las gafas FPV. Este mecanismo de activación estaba destinado a causar la muerte inmediata de los militares que intentaran utilizar el equipo. El plan era eliminar a los soldados de manera sorpresa cuando confiasen en el dispositivo proporcionado por los llamados voluntarios.

Infiltración mediante Cuentas Anónimas en Telegram

Según el FSB, los agentes de los servicios de inteligencia ucranianos se hicieron pasar por patriotas rusos para establecer contacto. Lo hicieron desde cuentas anónimas en la plataforma de mensajería Telegram con representantes de organizaciones humanitarias rusas y fondos de apoyo. Esta táctica de infiltración buscaba generar confianza en el entorno civil para facilitar la entrega de los artefactos explosivos.

Durante los contactos con los voluntarios rusos, la inteligencia ucraniana mostró un extremo cuidado para no dejar rastro. Evitaron proporcionar números de teléfono, informaciones personales o datos sobre sus puestos de trabajo. Además, se negaron rotundamente a comunicarse por medio de MAX, la red de mensajería rusa, para evitar cualquier rastro digital que pudiera conducir hasta ellos.

Este incidente subraya la complejidad de la guerra híbrida actual, donde las líneas entre el combate convencional y las operaciones de inteligencia se difuminan. El uso de canales de correo convencional y la suplantación de identidad por parte de agentes extranjeros representan amenazas continuas para la seguridad interna y el frente de batalla. El FSB ha reiterado su compromiso con la protección de los ciudadanos y las fuerzas armadas contra estas amenazas.

La interceptación de estos lentes FPV demuestra la efectividad de los controles de seguridad implementados en el territorio ruso. También highlights la importancia de la cooperación entre el ejército y los servicios de inteligencia en la detección temprana de peligros. Las autoridades rusas continúan advirtiendo sobre la persistencia de los intentos de sabotaje por parte de agencias extranjeras.