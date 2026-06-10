FSPE en León señaladas por testigos tras ataque armado y muerte de joven en León

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Pública (FSPE) en León fueron señaladas por testigos tras la muerte de un joven repartidor de tortillas de 18 años en la colonia Jacinto López, también conocida como En Pénjamo. La Fiscalía General de Estado (FGE) inició las investigaciones y vio involucrados en la ejecución de un joven de 18 años en la misma zona. Un comandante de la Policía Municipal de Abasolo, de color blanco con azul, le marcó el alto al motociclista, presuntamente por no portar placas. De manera extraoficial se supo que los elementos estatales intentaron hacer pasar el incidente como un accidente de tránsito; sin embargo, los testigos realizaron reportes a la central de emergencias 911, informando sobre el ataque armado. Policías municipales confirmaron que se trataba de un hecho violento, por lo que paramédicos de Bomberos acudieron al lugar y corroboraron que Gerardo ya había fallecido. Las autoridades no informaron si el o los elementos involucrados fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Horas más tarde, personal de la FSPE en León fueron señaladas por testigos tras la muerte de un joven repartidor de tortillas de 18 años.

Las FSPE en León fueron señaladas por testigos tras la muerte de un joven repartidor de tortillas de 18 años. La FGE inició las investigaciones del caso y vio involucrados en la ejecución de un joven de 18 años en la colonia Jacinto López, también conocida como En Pénjamo.

Un comandante de la Policía Municipal de Abasolo, de color blanco con azul, le marcó el alto al motociclista, presuntamente por no portar placas. De manera extraoficial se supo que los elementos estatales intentaron hacer pasar el incidente como un accidente de tránsito; sin embargo, los testigos realizaron reportes a la central de emergencias 911, informando sobre el ataque armado.

Policías municipales confirmaron que se trataba de un hecho violento, por lo que paramédicos de Bomberos acudieron al lugar y corroboraron que Gerardo ya había fallecido. Las autoridades no informaron si el o los elementos involucrados fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Horas más tarde, personal de la FSPE en León fueron señaladas por testigos tras la muerte de un joven repartidor de tortillas de 18 años





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