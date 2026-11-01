Fuente Iztaccíhuatl recibe reconocimiento internacional en Urban October 2026 por rehabilitación patrimonial

La fuente Iztaccíhuatl en la alcaldía Cuauhtémoc fue reconocida en Urban October 2026 por ONU-Hábitat. La obra integra el programa Renace Cuauhtémoc, que ha recuperado más de 500 espacios públicos y repavimentado calles mediante alianzas con empresas privadas.

La fuente Iztaccíhuatl, emblemático espacio público ubicado en la calle de Ámsterdam dentro de la demarcación territorial de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, ha sido distinguida internacionalmente por su labor de rehabilitación y restauración.

Este reconocimiento forma parte de la edición 2026 del evento Urban October, una iniciativa global impulsada por ONU-Hábitat que busca difundir y visibilizar proyectos innovadores relacionados con el desarrollo urbano sostenible, la regeneración de entornos construidos y el mejoramiento integral de las ciudades en todo el mundo. La intervención realizada en este espacio no es un acto aislado, sino que constituye un componente fundamental del programa municipal Renace Cuauhtémoc.

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Avances en la recuperación de espacios públicos

Bajo la administración encabezada por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, la demarcación ha reportado avances significativos en la recuperación de más de quinientos espacios públicos, además de implementar acciones estratégicas destinadas a conservar el valioso patrimonio urbano que caracteriza a las diversas colonias de la zona central. Los trabajos de restauración que llevaron a la fuente Iztaccíhuatl a ser reconocida fueron extensos y cuidadosamente planificados para respetar la esencia histórica del lugar.

Entre las intervenciones técnicas se encuentran la meticulosa restauración de los mosaicos de época, la renovación de las alfardas y la reconstrucción de los aplanados originales, así como la instalación de un nuevo sistema de iluminación que mejora tanto la estética como la seguridad del entorno. Según explicaron las autoridades de la alcaldía, el objetivo primordial de estas obras fue preservar los elementos arquitectónicos originales que definen la identidad del lugar, con el firme propósito de recuperar el espacio para su uso exclusivo y beneficio tanto de los habitantes locales como de los visitantes que transitan por esta área céntrica.

La inclusión de este proyecto en la plataforma internacional permite presentar no solo una intervención local, sino un modelo de cómo recuperar espacios públicos degradados mientras se conservan elementos representativos del patrimonio cultural e histórico de la ciudad. Paralelamente a la recuperación de la fuente, el programa Renace Cuauhtémoc ha generado un impacto positivo en toda la demarcación.

Mejoras en infraestructura y seguridad nocturna

Se ha registrado la repavimentación de más de sesenta calles que recorren las treinta y tres colonias que conforman la alcaldía, mejorando la movilidad y la calidad de vida de sus residentes. A estas acciones físicas se suma el programa Brilla Cuauhtémoc, que en su segundo año de gobierno ya ha contabilizado la instalación o rehabilitación de sesenta mil luminarias, contribuyendo a la seguridad y al embellecimiento nocturno de la zona.

Es importante destacar que estas labores de recuperación y mantenimiento no se realizan de manera exclusiva por parte del gobierno, sino que involucran activamente a la comunidad. Participan habitantes de las colonias, organizaciones civiles y empresas privadas.

Alianzas con empresas para el desarrollo urbano

Entre las colaboraciones corporativas más destacadas mencionadas por la alcaldía se encuentran BBVA México en la Plaza Lieja, y empresas como Aspen Institute, Amazon México y Musco Internacional, que han participado activamente en el mejoramiento del Parque Pentatlón, demostrando una alianza efectiva entre el sector público y privado para el desarrollo urbano sostenible.