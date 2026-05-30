La estructura de cemento que fungía como acceso hacia una de las puertas fue retirada por completo. La demolición también incluyó la barda del predio orientada hacia el norte, sobre el callejón 10 de Mayo.

Fueron demolidas las ' escaleras de los duendes ' en Saltillo , Coahuila , como parte de obras de construcción de un hotel en el Centro Histórico de la ciudad.

La estructura de cemento que fungía como acceso hacia una de las puertas fue retirada por completo. La demolición también incluyó la barda del predio orientada hacia el norte, sobre el callejón 10 de Mayo, donde se observó personal realizando labores de construcción y maquinaria pesada. El Gobierno Municipal de Saltillo informó que en el lugar se proyecta la construcción de un hotel de entre seis y ocho habitaciones.

Se aclaró que el inmueble no contaba con protección del Centro Histórico ni del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), debido a que no era considerado un inmueble con valor patrimonial. La estructura de las 'escaleras de los duendes' fue resultado de una intervención de arte urbano realizada por el saltillense Jerónimo Valdés en 2022. Valdés explicó que, familiarizado con el cemento tras haber construido su propia casa, decidió intervenir la escalera del inmueble con estructuras en miniatura.

La estructura de las 'escaleras de los duendes' fue retirada por completo, incluyendo la popular 'escalera de los duendes'. El Gobierno Municipal de Saltillo informó que en el lugar se proyecta la construcción de un hotel de entre seis y ocho habitaciones. Se aclaró que el inmueble no contaba con protección del Centro Histórico ni del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), debido a que no era considerado un inmueble con valor patrimonial.

Registros de Google Maps muestran que, al menos desde 2009, en el predio únicamente permanecía la fachada ubicada sobre el callejón 10 de Mayo, mientras que el terreno acumulaba basura y escombro





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