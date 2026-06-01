Fuerte explosión en Banderilla deja varias personas lesionadas y daños materiales

Una fuerte explosión en Banderilla, en la zona centro, ha dejado varias personas lesionadas y cuantiosos daños materiales. La explosión se debe a una acumulación de gas y un chispazo en una vivienda.

Al parecer, estallido fue por acumulación de gas en vivienda ubicada en la zona centroUna fuerte explosión provocada presuntamente por una acumulación de gas y un chispazo dejó como saldo varias personas lesionadas, entre ellas una pareja, además de cuantiosos daños materiales e intensa movilización de cuerpos de emergencia la tarde de este lunes 1° de junio en Banderilla.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la calle Cuauhtémoc, en la zona centro de Banderilla, donde vecinos reportaron una fuerte detonación seguida de un incendio que rápidamente consumió gran parte de la vivienda. Tras el reporte al número de emergencias, al lugar arribaron elementos de Protección Civil Municipal de Banderilla y personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de Xalapa, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar y sofocar las llamas.

Paramédicos de Protección Civil Municipal brindaron atención prehospitalaria a los lesionados y trasladaron en estado grave al esposo de la familia afectada al Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio”. Asimismo, una mujer fue canalizada a un hospital con quemaduras de primer grado. Durante la emergencia, varias personas sufrieron crisis nerviosa y fueron atendidas en el sitio por paramédicos de la Cruz Roja y enfermeras de la clínica local de Banderilla.

Luego de casi una hora de labores, los cuerpos de emergencia lograron sofocar por completamente el incendio y evitar que las llamas se propagaran a viviendas contiguas. De manera lamentable, un perro murió al interior del domicilio debido a las quemaduras provocadas por el incendio. El director de Protección Civil Municipal informó de manera preliminar que la explosión habría sido ocasionada por una acumulación de gas combinada con un chispazo, situación que derivó en el siniestro.

Al sitio también acudió el Alcalde de Banderilla, quien emitió recomendaciones preventivas a la ciudadanía y se comprometió a brindar apoyo a la familia afectada. Piden intervención estatal por presunta vulneración de derechos de menor en proceso familiar en Córdob





alcalorpolitico / 🏆 41. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bandinella Explosión Gas Chispazo Lesionados Incendio Cuerpos De Emergencia Centro De Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio” Cruz Roja Enfermeras Alcalde Recomendaciones Preventivas Intervención Estatal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Video muestra choque entre una camioneta y una motocicleta en calles de HuatuscoA través de cámaras de videovigilancia quedó registrado el momento exacto en que ocurrió un accidente vial entre una camioneta y una motocicleta en la ciudad de Huatusco, hecho que tuvo lugar el pasado jueves sobre la a...

Read more »

Realizan funeral de Tempo, luchador mexicano que murió en fuerte accidente en IztacalcoEl luchador independiente tenía 29 años de edad y tan solo 6 años siendo parte de la lucha libre mexicana

Read more »

Fuerte explosión en polvorín en Huixquilucan deja una persona fallecida por quemadurasEl siniestro se vivió entre las comunidades de Santiago Yancuitlalpan y San Jacinto

Read more »

Un pulpo, una viuda y una amistad inesperada: la historia de Netflix que promete hacerte llorarTiene misterio pero su verdadero gancho es emocional: la posibilidad de que incluso después de una pérdida enorme todavía pueda aparecer una forma inesperada de compañía.

Read more »