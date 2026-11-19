Tormentas masivas inundaron Broward y Miami-Dade con hasta 15 pulgadas de lluvia. Cierres escolares, daños en infraestructura y alertas de inundación vigentes hasta el jueves.

Las autoridades de South Florida han declarado estado de emergencia debido a inundaciones severas que han dejado calles anegadas y vehículos abandonados en diversas áreas. Grúas y remolques trabajan en el terreno para asistir a conductores atrapados, mientras expertos advierten que el agua puede ocultar peligros o estar contaminada según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Esta situación crítica afecta significativamente a ciudades como Fort Lauderdale, donde las vías se han convertido en ríos temporales.

Cifras récord de precipitación en Broward

En algunas zonas de Broward cayeron más de 15 pulgadas de lluvia en 24 horas, según cifras preliminares del Servicio Meteorológico Nacional. Este volumen de agua ha provocado daños significativos en la infraestructura local y ha obligado a las autoridades a cerrar carreteras principales. La intensidad de las precipitaciones ha saturado los sistemas de drenaje, generando estancamientos que dificultan la movilidad y aumentan el riesgo de accidentes.

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En Fort Lauderdale, casi seis pulgadas de lluvia rompieron el récord histórico de precipitación para este periodo. La magnitud del evento obligó a suspender las clases en el condado de Broward tanto el miércoles como el jueves. Los vecinos describen la situación como horrible, reportando que las calles estaban totalmente inundadas y que la visibilidad era casi nula durante la tormenta. Estos datos preliminares subrayan la excepcionalidad del evento climático que ha paralizado la región.

Impacto escolar y en infraestructura regional

Miami-Dade también anunció el cierre de sus escuelas para mañana en respuesta a la situación climática. Esta medida se alinea con las decisiones tomadas en Broward y busca garantizar la seguridad de estudiantes y personal docente. La suspensión de actividades académicas refleja la gravedad del fenómeno y la necesidad de permitir que los equipos de emergencia operen sin interferencias. Las familias están siendo llamadas para confirmar el cierre de instituciones en ambas regiones.

Los daños van más allá de las calles y centros educativos. En Hollywood, las lluvias provocaron el derrumbe de parte del techo de la sinagoga Champlain Sinai. Afortunadamente, no hubo heridos, pero el evento ilustra la vulnerabilidad de las estructuras ante la intensidad del temporal. En el Hospital Regional Memorial, el agua inundó pasillos y una parte del estacionamiento, afectando la operación normal del centro de salud.

Alertas vigentes y recomendaciones de seguridad

Las autoridades piden evitar las carreteras anexas y recalcan que no se debe intentar cruzar calles así porque el agua puede esconder peligros. La alerta de inundaciones vigente continúa hasta el jueves con advertencias que permanecen activas hasta las 19:00 de la tarde, tanto en el condado de Broward como en Miami-Dade. Esta prolongación del estado de alerta indica que la recuperación del sistema de drenaje será un proceso prolongado.

En el temporal también se provocaron interrupciones en los despegues y retrasos en los aeropuertos de Miami y Fort Lauderdale. La movilidad aérea se ve afectada por las condiciones meteorológicas adversas, generando caos en los viajes de miles de pasajeros. Los residentes deben mantenerse informados sobre las actualizaciones de las autoridades locales y evitar áreas propensas a inundaciones.