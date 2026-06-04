Fuertes lluvias en la Ciudad de México dejan encharcamientos e inundaciones

La Ciudad de México experimentó fuertes lluvias durante la madrugada del jueves 4 de junio, lo que causó encharcamientos e inundaciones en varias alcaldías. Las autoridades actualizaron el nivel de alerta y trabajan para atender las emergencias.

Durante la madrugada del jueves 4 de junio, se registraron fuertes lluvias en diversas alcaldías de la Ciudad de México, lo que dejó varios encharcamientos e inundaciones en calles y vialidades.

Las autoridades actualizaron el nivel de alerta por las precipitaciones conforme el avance de las horas, principalmente para el centro, norte y oriente al poniente de la capital del país. Minutos antes de la media noche del miércoles 3 de junio, indicaron que la emergencia estaba en los colores naranja y amarillo, lo que ya significaba un aviso considerable de la magnitud, pero la intensidad subió hasta el rojo cerca de los 2:00 horas para Iztacalco y Venustiano Carranza.

Usuarios compartieron fotografías de las anegaciones en sus calles, mientras que unidades de Protección Civil afirmaron que laboraban para retirar el agua. A las 1:00 horas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) actualizó la alerta Amarilla para Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Milpa Alta y Tláhuac. Indicó que esto persistiría hasta las 4:00 horas. En ese periodo se pronosticaron lluvias de 15 y 29 mm.

Debido a las fuertes precipitaciones se reportaron varios encharcamientos importantes en Xochimilco, Venustiano Carranza y otras áreas de la Ciudad de México. Las autoridades están trabajando para atender las emergencias y restaurar la normalidad en las áreas afectadas





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