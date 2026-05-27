Fuerza Regida cierra Sueños con orgullo latino y donación de $100,000

La banda de regional mexicana Fuerza Regida cerró la segunda jornada del festival Sueños en Chicago reafirmando su orgullo latino y anunciando una donación de cien mil dólares junto a Amazon Music para apoyar instituciones artísticas latinas.

El festival Sueños, celebrado el pasado fin de semana en Chicago, fue el escenario para que la agrupación de música regional mexicana Fuerza Regida cerrara la segunda jornada con un mensaje de orgullo latino y un compromiso tangible con la comunidad.

La banda, conocida por su estilo único que fusiona corridos tumbados con sonidos contemporáneos, no solo ofreció un espectáculo vibrante para miles de asistentes, sino que también aprovechó la plataforma para reafirmar su identidad cultural. Jesús Ortiz Paz, vocalista de Fuerza Regida, destacó la importancia de representar a la comunidad latina en un evento de talla internacional.

'Es un honor estar aquí y poder mostrar al mundo de dónde venimos', expresó durante su intervención antes del concierto. La agrupación, originaria de San Diego, California, ha logrado un éxito meteórico en los últimos años, conquistando listas de popularidad y llenando estadios.

Sin embargo, para ellos, el éxito va más allá de la música. Ortiz Paz recordó el consejo de su padre: 'Siempre me dijo que ayudara a la gente, y eso es lo que hacemos. Nos gusta llegar a la comunidad, apoyar a quienes lo necesitan'. Khrystian Ramos, otro integrante de la banda, secundó el sentimiento al afirmar: 'Es un orgullo ser latino, y más ver el avance que ha tenido la cultura estos años.

Sentimos que el futuro que viene es para los latinos, y aquí estamos para representarlos'. Estas declaraciones resonaron en un festival que celebra la diversidad y el talento latino. Pero las palabras estuvieron acompañadas de acciones concretas. Antes de subir al escenario principal, Fuerza Regida se asoció con Amazon Music para realizar una donación conjunta de cien mil dólares.

Los fondos se destinaron a dos instituciones artísticas latinas fundamentales: la Puerto Rican Arts Alliance y el National Museum of Mexican Art. Esta iniciativa refleja un compromiso compartido con el apoyo a la cultura latina y su preservación.

'Amazon Music es más que un servicio de streaming; estamos dedicados a llevar el alcance global de la música latina a los fans de todo el mundo', declaró Ramón Fragoso, Head of US Latin en Amazon Music. La donación marcó un punto culminante para Fuerza Regida durante el festival Sueños, subrayando su papel como líderes en la promoción de la herencia latina.

El festival Sueños, que se ha consolidado como uno de los eventos más importantes para la música latina en Estados Unidos, reunió a artistas de diversos géneros. Fuerza Regida, como cabeza de cartel, no solo deleitó al público con éxitos como 'Ch y la Pizza' y 'Soy el Diablo', sino que también envió un mensaje de unidad y esperanza.

'Los próximos cien años serán para los latinos', aseguró Ortiz Paz, generando una ovación entre los asistentes. La banda planea continuar su gira por varias ciudades del país, llevando su música y su mensaje de empoderamiento cultural.

Además del impacto musical, la colaboración con Amazon Music representa un paso hacia la profesionalización del apoyo a las artes latinas. Las dos instituciones beneficiarias, la Puerto Rican Arts Alliance y el National Museum of Mexican Art, son pilares en la comunidad artística de Chicago y el medio oeste. La inversión ayudará a financiar programas educativos, exposiciones y talleres que promueven el arte latino.

'Estamos agradecidos por esta generosa contribución, que nos permitirá expandir nuestro alcance y seguir trabajando por la preservación de nuestra cultura', manifestó un representante de la Puerto Rican Arts Alliance. En resumen, la presentación de Fuerza Regida en el festival Sueños fue mucho más que un concierto. Fue una declaración de principios, una celebración de la identidad latina y un ejemplo de cómo la música puede ser un vehículo para el cambio social.

Con su talento y su compromiso, la banda demuestra que el futuro de la música latina es brillante y que su legado perdurará por generaciones





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