Una operación conjunta denominada Lanza del Sur, liderada por la Union Europea, abatió a tres presuntos narco‑terroristas en aguas internacionales del Pacífico Oriental, intensificando la campaña contra el tráfico de drogas en la zona.

En una operación militar llevada a cabo en las aguas internacionales del Pacífico Oriental , las fuerzas conjuntas de la Unión Europea ejecutaron un ataque contra una embarcación sospechosa de pertenecer a una red de narcotráfico conocida como "narcolancha".

El operativo, bautizado como Lanza del Sur, fue coordinado por el comandante Francis L. Donovan, jefe de la Joint Task Force Southern Spear, y contó con la participación de aviones de combate, drones de vigilancia y fuerzas navales de varios estados miembros. Según los comunicados oficiales, la inteligencia había identificado a la nave como un punto crítico de transporte de cocaína y otras drogas ilícitas desde Sudamérica hacia Asia, y había detectado movimientos sospechosos en la zona durante varias semanas.

Cuando la embarcación intentó seguir su ruta habitual, fue interceptada y, tras una breve pero intensa confrontación, los miembros de la tripulación fueron considerados "terroristas narco" y abatidos por fuego de precisión. En el enfrentamiento se confirmaron tres muertos, todos ellos hombres identificados como parte de la organización criminal que operaba en la zona.

Las autoridades subrayaron que la acción se realizó dentro del marco del derecho internacional, ya que la nave se encontraba en aguas internacionales y estaba vinculada a actividades delictivas que amenazan la seguridad regional. El episodio se produce en un contexto de creciente tensión en el Pacífico Oriental, donde las potencias occidentales y los gobiernos locales han intensificado sus esfuerzos contra el tráfico de estupefacientes.

En los últimos meses, se han registrado varios incidentes similares, en los que fuerzas americanas y europeas han interceptado embarcaciones sospechosas, aumentando el número de fallecidos en operaciones antinarcóticos. Según los informes de defensa, la estrategia consiste en combinar patrullas aéreas y marítimas con tecnología de inteligencia artificial para rastrear rutas marítimas y detectar patrones de comportamiento asociados al narcotráfico.

La operación Lanza del Sur se inscribe dentro de esta doctrina, cuyo objetivo es desarticular redes logísticas y desincentivar la utilización de rutas oceánicas para el desplazamiento de drogas. Tras el ataque, el gobierno de la Unión Europea emitió un comunicado en el que afirmó que la acción demuestra el compromiso de sus fuerzas armadas con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo ligado al narcotráfico.

Asimismo, se reiteró que los Estados miembros continuarán cooperando estrechamente con aliados regionales, incluidos Estados Unidos, Japón y Australia, para fortalecer la vigilancia y la respuesta rápida ante cualquier amenaza. Por su parte, grupos de derechos humanos han pedido una investigación independiente sobre el uso de la fuerza letal en aguas internacionales, argumentando que podría haber alternativas menos letales que la eliminación de los sospechosos.

Sin embargo, las autoridades militares defendieron que la decisión se tomó bajo estrictas reglas de enfrentamiento, tras que los individuos intentaran evadir la captura y representaran un riesgo inminente para la seguridad de los operadores. La operación Lanza del Sur, con tres muertos confirmados, constituye así un nuevo capítulo en la guerra contra el narcotráfico en el Pacífico, marcando una escalada en la utilización de la fuerza militar para contrarrestar actividades ilícitas en la región





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