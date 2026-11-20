Emilio Sánchez Salazar estima que la Ciudad de México pierde entre 6 y 11 mil millones de pesos por evasión y emplacamiento foráneo en el impuesto a la tenencia vehicular.

La Ciudad de México enfrenta una pérdida fiscal significativa debido a la evasión y la estructura del impuesto a la tenencia vehicular. Emilio Sánchez Salazar, investigador en finanzas públicas subnacionales del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, calcula que esta fuga alcanza entre seis mil y once mil millones de pesos. Esta estimación surge de un análisis detallado sobre la capacidad real de recaudación frente a los pagos efectivamente recibidos por las autoridades locales.

La Brecha Fiscal y el Simulador del CIEP

El especialista explicó que el cálculo se fundamenta en un simulador desarrollado por su institución. Este modelo reveló que únicamente entre un veinte y un treinta por ciento del parque vehicular de la capital paga este impuesto. La diferencia se debe a que no todos los automóviles que circulan en la Ciudad de México cuentan con emplacamiento local, lo que impide a las autoridades cobrar el tributo correspondiente a cada unidad.

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La brecha es particularmente evidente al comparar las cifras reales con las proyectadas. Aunque la recaudación efectiva asciende a aproximadamente cuatro mil millones de pesos, la estimación correcta sitúa la meta ideal entre diez mil y quince mil millones de pesos. Esta discrepancia no solo refleja el incumplimiento de los dueños de vehículos, sino también las limitaciones geográficas del sistema de emplacamiento actual.

Paraísos Fiscales y Estrategias de Evasión

Sánchez Salazar señaló que la situación se agrava por las políticas de otras entidades federativas. Quince de las treinta y dos entidades del país recaudan la tenencia, pero muchas ofrecen exenciones y subsidios que reducen la recaudación incluso donde el impuesto existe. Algunos estados de la Zona Metropolitana del Valle de México no cobran este tributo, convirtiéndose en refugios para automovilistas y motociclistas que residen y circulan en la capital.

Esta dinámica ha derivado en la creación de paraísos fiscales involuntarios. Las personas que viven en la Ciudad de México eligen emplacar sus vehículos en entidades vecinas para evitar costos o cumplir con regulaciones menos estrictas. Como consecuencia, no solo se pierde la recaudación de la tenencia, sino que también se facilita la evasión de multas viales y otros cargos en la capital.

Cifras Oficiales y Volumen del Parque Vehicular

Según datos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la capital, las autoridades locales recaudaron un promedio de cuatro mil doscientos cincuenta y ocho millones, novecientos nueve mil doscientos treinta y dos pesos anuales en tenencias. Estas cifras consolidan los pagos correspondientes a los ejercicios fiscales de los años dos mil veintidós, dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro. A pesar de estos ingresos, la magnitud de la evasión sugiere que la base tributaria está considerablemente por debajo de su potencial.

El volumen de vehículos registrados amplifica la escala del problema fiscal. Al corte de agosto de dos mil veintiséis, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México identificó al menos ocho millones setecientos setenta y cinco mil seiscientos setenta y tres vehículos en las dieciséis alcaldías. Esta cifra incluye ocho millones trescientos seis mil doscientos ochenta y cinco vehículos particulares, trescientos treinta y nueve mil novecientos cuarenta transportes públicos individuales y ciento veintinueve mil cuatrocientos cuarenta y ocho transportes de carga.

Impacto en la Recaudación y Costos para el Ciudadano

El costo del refrendo vehicular en la ciudad se mantiene en setecientos sesenta pesos. Este monto, aunque fijo, no compensa la pérdida masiva de ingresos generada por los vehículos sin emplacamiento local. La falta de cumplimiento no solo afecta el presupuesto público, sino que también debilita los servicios que dependen de esta recaudación para los ciudadanos.

La Secretaría de Finanzas local facilita el acceso a la información mediante su portal en https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/consulta_adeudos. Este recurso permite a los ciudadanos revisar sus deudas sobre tenencia, multas y otros cargos. Sin embargo, la existencia de este mecanismo de consulta no ha logrado reducir la brecha fiscal identificada por los expertos del CIEP, lo que indica la necesidad de reformas estructurales o de mayor rigor en la aplicación de las normas.