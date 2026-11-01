Fuga de agua en G.A.M. y seguridad en el Gran Premio de F1

Fuga de agua afectó 8 viviendas en G.A.M. mientras la SSC desplegó 4300 elementos para el Gran Premio de F1, deteniendo a 30 personas y asegurando drones.

Una importante fuga de agua ocurrida en una tubería de doce pulgadas impactó negativamente a ocho viviendas localizadas en la colonia Defensores de la República, dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero de la capital mexicana. La dependencia encargada de la gestión integral de riesgos y protección civil local informó que el incidente afectó principalmente los patios de estas propiedades. La autoridad local detalló que la ruptura se registró en el cruce específico de las calles Norte 5A y Poniente 108, lo que motivó la inmediata presencia de los servicios de atención de emergencias en el lugar.

Reparación y limpieza en zonas afectadas

Los inmuebles comprometidos se encuentran distribuidos estratégicamente en las calles Norte 5A, Poniente 108 y Norte 7, lo que requirió una respuesta coordinada y rápida. El personal técnico de la Secretaría de Gestión Integral del Agua se encontraba trabajando activamente en la reparación urgente de la tubería dañada para restablecer el suministro. Mientras tanto, los elementos de Protección Civil llevaban a cabo labores dedicadas a abatir los niveles de agua acumulada dentro de las viviendas y en la vía pública.

Also read ¿Qué pasó en la Práctica Libre 2 del Gran Premio de la Ciudad de México 2026?

Las autoridades reportaron que lograron reducir los niveles de inundación tanto en el interior de los domicilios como en las calles, utilizando bombas de achique y realizando trabajos manuales intensivos. Además, en coordinación con la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía, se procedió a realizar labores de limpieza exhaustiva en los patios y cisternas de las ocho viviendas afectadas. Este esfuerzo conjunto fue fundamental para minimizar los daños y restablecer la normalidad en la zona.

Operativo de seguridad en el Gran Premio

En un evento paralelo, la Policía de la Ciudad de México detuvo a treinta personas, recuperó veinte boletos y detectó treinta y seis acreditaciones falsas durante el primer día del operativo de seguridad. Este dispositivo fue implementado con motivo del Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1, con el objetivo principal de garantizar la seguridad de todos los asistentes. Durante estas acciones, las autoridades también aseguraron cinco drones para mantener el control del perímetro y prevenir incidentes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina detalló que las detenciones se realizaron mediante labores de inteligencia precisas, como parte de las acciones preventivas diseñadas para evitar delitos. En esta misma línea, se aplicaron cuatrocientas veintiséis pruebas de alcoholimetría, de las cuales cuarenta y dos resultaron positivas. Este tipo de controles es esencial para asegurar el orden y la seguridad vial durante los grandes eventos deportivos de esta magnitud.

Recursos humanos y vigilancia tecnológica

La Policía Turística brindó apoyo crucial realizando treinta y siete traducciones a visitantes nacionales y extranjeros, facilitando la comunicación y asistencia. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, junto con la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz, supervisaron las acciones desde el Puesto de Mando instalado en la puerta seis del Deportivo Magdalena Mixhuca. Este punto estratégico permitía una visión completa del operativo y una respuesta ágil ante cualquier eventualidad.

Para este dispositivo de seguridad se desplegaron más de cuatro mil trescientos elementos, demostrando la capacidad operativa de la capital. En materia de vialidad, participan más de ochocientos agentes de Tránsito, apoyados por doscientas cincuenta motopatrullas y diez grúas para agilizar la circulación. Estos recursos ayudan a orientar a los automovilistas sobre alternativas viales, reduciendo los tiempos de viaje y mejorando la experiencia de los asistentes al evento.

Coordinación entre entidades y prevención

La Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito desplegó doscientos treinta y siete elementos, veinticuatro patrullas, cuatro ambulancias y tres motopatrullas del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Hasta el momento, se han brindado diez atenciones prehospitalarias y realizado un traslado médico, evidenciando la preparación de los equipos de emergencia. La Policía Bancaria e Industrial participa en coordinación con las autoridades de OCESA, mediante labores de supervisión y vigilancia con ciento cincuenta y tres patrullas.

La Unidad Águila también mostró sus capacidades tecnológicas y operativas para inhibir conductas delictivas dentro y fuera del recinto, asegurando un entorno seguro. El secretario Pablo Vázquez Camacho señaló que, por instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, las acciones de seguridad continuarán durante el sábado y domingo. Este compromiso asegura la protección hasta la conclusión definitiva de las actividades del Gran Premio, manteniendo los más altos estándares de seguridad pública.