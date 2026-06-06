Fuga de agua inunda calles y abre carril del periférico en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero

Una fuga de agua provocó inundaciones en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, afectando estacionamientos y el cruce del Periférico con avenida Revolución Social. Autoridades trabajan en la reparación.

Una fuerte fuga de agua se registró en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero , generando inundaciones en calles y la apertura de un carril del periférico .

Los hechos ocurrieron alrededor de la 1 de la tarde, cuando el agua comenzó a inundar los estacionamientos del complejo residencial y posteriormente afectó la circulación en el cruce del Periférico y la avenida Revolución Social. Ante la situación, se movilizaron diversas dependencias de la Ciudad de México para controlar la emergencia.

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SEGIAGUA) informó que el agua cubrió las bases y partes bajas de las rejas de protección perimetral de los edificios, así como algunos accesos peatonales. En videos difundidos se observa a bomberos y personal de protección civil laborando con el agua por encima de los tobillos, realizando trabajos de desazolve.

Pese a la magnitud de la fuga y el encharcamiento en la vía pública, las autoridades señalaron que hasta el momento no hay afectaciones al interior de viviendas ni comercios de la zona. Las labores de bombeo y reparación continúan para restablecer la normalidad y garantizar el suministro de agua





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