Fuga de aguas negras en Villas Arco Sur: Tecnológico y CMAS bajo presión

Residentes de Villas Arco Sur denuncian fuga constante de aguas negras que proviene del Tecnológico. CMAS reporta pero el problema persiste, generando riesgo sanitario.

Una situación crítica de saneamiento ambiental afecta actualmente a la parte baja del fraccionamiento Villas Arco Sur, donde un escurrimiento constante de agua contaminada ha generado una crisis sanitaria local. La fuente primaria de esta contaminación se identifica con una fuga activa ubicada dentro de las instalaciones del Tecnológico, institución cuya responsabilidad directa sobre el origen del vertido es el centro del conflicto administrativo.

Origen de la Fuga y Responsabilidad Institucional

El Tecnológico es reconocido como el punto de partida del problema, ya que sus instalaciones presentan una falla estructural que permite el escape de aguas residuales hacia la vía pública. Esta fuga no es un evento aislado ni reciente, pues los vecinos han documentado que la institución ha sido notificada previamente en múltiples ocasiones sin que se haya ejecutado ninguna medida correctiva efectiva hasta la fecha actual.

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A pesar de las intentos previos de comunicación directa con la autoridad educativa o administrativa del Tecnológico, los residentes se enfrentan a una barrera burocrática que impide la atención inmediata. Al intentar reportar el caso directamente en las instalaciones del Tecnológico, los ciudadanos no lograron contactar a la persona encargada de gestionar estas incidencias, lo que evidencia una falta de canales operativos claros para la respuesta ante emergencias ambientales.

Intervención Fallida del CMAS y Persistencia del Daño

Tras el fracaso en la gestión interna del Tecnológico, la denuncia fue escalada al Centro de Gestión de Agua y Saneamiento (CMAS), organismo competente para la limpieza y desazolve de drenajes. El CMAS confirmó la recepción formal del reporte y comunicó a los afectados su intención de enviar un equipo técnico para realizar labores de desazolve y mitigar el flujo de residuos.

No obstante, la intervención anunciada por el CMAS no ha logrado detener el escurrimiento ni eliminar la fuente de contaminación. A pesar de la promesa de acción por parte de las autoridades sanitarias, la fuga continúa activa, lo que sugiere que el problema requiere una solución estructural más allá de la limpieza superficial que el CMAS estaba dispuesto a proporcionar inicialmente.

Impacto Sanitario y Estrategia Vecinal Urgente

La presencia continua de aguas negras en la zona genera un olor insoportable que deteriora la calidad de vida de quienes transitan a pie por la zona baja del fraccionamiento. Este foco de infección representa un riesgo tangible para la salud pública, exponiendo a la comunidad a patógenos y condiciones insalubres que van más allá de la mera molestia olfativa percibida por peatones y automovilistas.

Ante la inacción aparente de las instituciones involucradas, los residentes de Villas Arco Sur están preparando una estrategia de presión civil organizada. Se prevé acudir a la administración local para solicitar apoyo oficial y redactar un oficio formal que exija una atención urgente al problema.

Esta iniciativa busca recabar las firmas de todos los vecinos afectados para dotar al documento de mayor peso político y legal. La colectividad pretende demostrar que la negligencia institucional tiene un impacto directo y masivo en la comunidad, forzando así a las autoridades competentes a priorizar la reparación de la fuga y la descontaminación del área residencial.