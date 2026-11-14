Fuga de gas en Coyoacán evacua 40 personas por reparación de tubería

Una fuga de gas natural en Coyoacán requirió la evacuación de 40 residentes. Gas Naturgy y Bomberos CDMX repararon la tubería dañada sin reportar heridos.

Una fuga significativa de gas natural obligó a la evacuación preventiva de 40 residentes en la colonia Los Reyes de la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. El incidente comenzó cuando una tubería resultó dañada durante trabajos de reencarpetamiento en la vía pública, generando una situación de riesgo que requirió la intervención inmediata de las autoridades locales y nacionales.

Detalles del incidente y ubicación exacta

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), el suceso se originó específicamente en el cruce de las calles Cruz Verde y Real de los Reyes. Durante las labores de mantenimiento vial, una tubería de gas natural de cuatro pulgadas de diámetro fue perforada, lo que provocó la liberación del hidrocarburo al exterior y la consecuente necesidad de asegurar la zona.

Also read Mercado Libre está rematando la hermosa bocina Harman Kardon Luna 2 con 40W de potencia y AI Sound Boost

El personal operativo de la SGIRPC actuó de inmediato para delimitar el área afectada. Con el objetivo de garantizar la seguridad pública y prevenir posibles explosiones o intoxicaciones, se procedió a la evacuación de las 40 personas que se encontraban en los edificios colindantes. Las autoridades confirmaron que, gracias a la rapidez de la respuesta, no se reportaron lesiones ni heridas entre la población afectada.

Respuesta conjunta de equipos de emergencia

La atención a la emergencia fue coordinada entre el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y el personal técnico de la empresa Gas Naturgy. Estos equipos llegaron al lugar para contener la fuga, ventilar la zona y realizar las reparaciones necesarias en la infraestructura dañada. Gas Naturgy informó que atendió la falla ocasionada por la perforación accidental de la tubería de cuatro pulgadas en la vía pública.

Los Bomberos de la Ciudad de México también emitieron un comunicado donde detallaron su participación en el control del siniestro. Confirmaron que la fuga de gas natural fue consecuencia directa de la perforación de la tubería en el Barrio del Niño Jesús, una zona también ubicada dentro de la alcaldía Coyoacán. Su intervención fue crucial para estabilizar la situación antes de que se iniciaran los trabajos de reparación definitiva.

Reparación y restauración de servicios

Una vez que el equipo de Gas Naturgy y los bomberos lograron controlar la fuga, se dieron por concluidas las labores de emergencia inmediata. Posteriormente, los trabajadores especializados comenzaron los trabajos técnicos para reparar la tubería dañada y restaurar el suministro normal de gas en la zona. La prioridad fue asegurar la integridad de la infraestructura para evitar recurrencias del incidente.

Este evento destaca la importancia de la coordinación interinstitucional en casos de emergencias urbanas. La actuación conjunta entre la SGIRPC, Bomberos CDMX y las empresas proveedoras de servicios permitió mitigar el riesgo en un tiempo récord. Hasta el momento, no se han anunciado nuevas restricciones ni medidas de seguridad a largo plazo para la colonia Los Reyes, y la vida de los residentes ha retornado a la normalidad tras la reparación exitosa.