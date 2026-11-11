Fuga de gas en Pemex provoca evacuación y cierre de carretera en La Tinaja

Una fuga de gas para licuar petróleo en un ducto de Pemex a la altura de La Tinaja interrumpe el tráfico y obliga a evacuar familias, mientras la UG suspende clases el Campus Irapuato-Salamanca.

El lunes 5 de mayo, una fuga de gas para licuar petróleo en un ducto de Pemex, a la altura de la comunidad de La Tinaja, obligó a la evacuación de familias y al cierre de la carretera Salamanca-Valle de Santiago. La Unidad de Gestión de la UG suspendió las labores del Campus Irapuato-Salamanca de forma preventiva.

Alarma inmediata tras el estruendo en La Tinaja

Los vecinos, tras escuchar un fuerte estruendo y percibir un intenso olor a gas, llamaron al 911, lo que activó la respuesta de corporaciones de emergencia. Los equipos llegaron en minutos y comenzaron una evacuación masiva de las comunidades cercanas.

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Hasta la fecha no se ha divulgado oficialmente cuántas familias fueron evacuadas ni los lugares exactos donde se concentraron. Se confirma que la circulación vehicular sobre la carretera Salamanca-Valle de Santiago permanece cerrada desde la colonia Humanista.

Cierre de carretera y protocolo de seguridad

El Gobierno Municipal indicó que se pretende restablecer el paso a partir de las 10:00 horas, aunque durante las maniobras solo se permitirá el tránsito local. Se continúa con las labores de atención y seguridad en la zona para evitar posibles incendios o explosiones.

Impacto educativo y líneas de acción

El Campus Irapuato-Salamanca informó que las clases quedarían suspendidas hasta nuevo aviso como medida preventiva. La universidad busca proporcionar información adicional sobre las causas de la fuga y coordinar con las autoridades la seguridad de los estudiantes y el personal.

Ante la vulnerabilidad de las viviendas en La Tinaja, la corporación de emergencias sigue monitorizando la zona y evacuando a los residentes; algunos residentes han buscado refugio provisional en Valle de Santiago.

Próximos pasos y vigilancia continua

La compañía Pemex continúa investigando la causa de la fuga de gas para licuar petróleo. Los equipos de emergencia permanecerán en la zona mientras se garantice la seguridad de los residentes y se restablezcan las vías de circulación. Se espera que la carretera se abra al tráfico general tras la finalización de las revisiones técnicas y la aceptación de las autoridades correspondientes.