Fuga de inversiones y baja producción: crisis en la industria energética mexicana

La industria energética mexicana enfrenta una crisis marcada por la salida de inversiones extranjeras, la disminución de la producción de hidrocarburos y cambios regulatorios que han afectado la confianza de los inversionistas. Analistas y expertos del sector destacan los desafíos y las posibles soluciones para revertir la situación.

La industria energética mexicana se enfrenta a un desafío considerable, marcado por la salida de inversiones extranjeras y la disminución de la producción de hidrocarburos . Analistas consultados por EL UNIVERSAL han señalado que compañías foráneas han retirado sus inversiones debido a la baja producción y las reformas constitucionales implementadas.

Según datos del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía, el capital foráneo canalizado en la industria eléctrica experimentó una caída del 98% el año pasado, mientras que en la industria petrolera se contrajo en un 133%. Estas cifras revelan un panorama preocupante para el sector, con consecuencias directas en la generación de energía y el desarrollo económico del país.\La Inversión Extranjera Directa (IED) en la extracción de petróleo y gas tuvo un saldo negativo de 206 millones de dólares en 2025, contrastando con la entrada de 611 millones en 2024. El suministro de gas natural por ducto presentó una salida neta de 70 millones de dólares, marcando el tercer año consecutivo en números rojos. La inversión en la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica también disminuyó, alcanzando los 75 millones de dólares, tras los 377 millones de 2024. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha alertado sobre los riesgos para los inversionistas derivados de los cambios regulatorios en el sector energético. La Comisión Nacional de Energía, que sustituyó al antiguo regulador independiente, opera como una entidad dependiente de la Secretaría de Energía, lo que genera dudas sobre la independencia regulatoria y la imparcialidad, elementos cruciales para fomentar la confianza de los inversionistas.\Expertos del sector, como Gerardo Rocha O’Kelard, socio director de Kearney México, han señalado que la reversión de la reforma energética, que anteriormente atraía a los inversionistas, ha contribuido a la situación actual. Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), también ha expresado que el gobierno no parece interesado en atraer a grandes operadores internacionales. La falta de nuevas rondas de licitación, que eran una promesa inicial para quienes invirtieron en México tras la apertura de 2014, ha desincentivado la permanencia de las empresas. Adriana García, coordinadora de Análisis Económico de México ¿Cómo vamos?, ha destacado que Pemex reconoce en sus informes una disminución en la producción, lo que indica el agotamiento de los campos maduros. Las reformas constitucionales, como el plan C, que transformaron a Pemex y CFE en compañías públicas, también han afectado el atractivo del sector al eliminar la obligación de ser rentables. Estos factores combinados pintan un panorama desafiante para el futuro de la industria energética mexicana, lo que requiere una evaluación exhaustiva y estrategias efectivas para recuperar la confianza de los inversionistas y asegurar el crecimiento sostenible del sector





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