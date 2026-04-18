Fulham y Jiménez Pierden Terreno en la Lucha Europea Tras Empate con Brentford

El Fulham, con Raúl Jiménez como suplente inicial, no pudo pasar del empate a cero contra el Brentford, rival directo por la Conference League. La oportunidad perdida merma las aspiraciones europeas del equipo londinense que se queda en media tabla.

El tiempo apremia para Raúl Jiménez y el Fulham en su aspiración por asegurar un puesto en competiciones europeas dentro de la Premier League . El empate a cero cosechado en su visita al Brentford , un rival directo en la pugna por la Conference League , representa un tropiezo significativo. El encuentro, que se preveía crucial para las aspiraciones del conjunto londinense, terminó sin goles, dejando a ambos equipos con la miel en los labios y la urgencia de sumar de a tres en sus próximos compromisos.

Marco Silva, director técnico del Fulham, optó por iniciar el partido con Rodrigo Muniz en la delantera, dejando a Raúl Jiménez en el banquillo. La estrategia no surtió el efecto deseado en la primera parte, donde el equipo mostró una notable falta de chispa ofensiva. Fue hasta el minuto 68' cuando Silva decidió dar entrada al delantero mexicano en busca de un revulsivo que cambiara el curso del partido. Sin embargo, ni la presencia de Jiménez logró desbloquear la defensa del Brentford ni generar las ocasiones claras de gol que el Fulham necesitaba para romper el empate.

La oportunidad desperdiciada ante el Brentford tiene una repercusión directa en la clasificación del campeonato. Un triunfo habría catapultado al Fulham a una posición privilegiada, prácticamente acechando el codiciado boleto para la Conference League. En cambio, el empate los deja estancados en la mitad de la tabla con 45 puntos. El Brentford, por su parte, consolida su posición con tres unidades más, manteniéndose firme en la lucha por ese último puesto de clasificación europea. La temporada se acerca a su fin y cada punto se vuelve oro para los equipos que buscan un lugar en el concierto continental.





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