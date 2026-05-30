Función gratuita del documental "Aunque no vuelva a verme nunca" por el Día Mundial del Medio Ambiente en Xalapa

La Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa presenta de forma gratuita el documental "Aunque no vuelva a verme nunca" el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. La cinta, que aborda la amenaza a los monos aulladores de Los Tuxtlas por la contaminación, cuenta con el respaldo de INECOL y otras instituciones científicas. La función será a las 18:00 horas en Xalapeños Ilustres 135, con el objetivo de concienciar sobre la protección de los ecosistemas.

El próximo 5 de junio, fecha en que se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa ofrecerá una función gratuita del documental "Aunque no vuelva a verme nunca".

Esta proyección, que se realizará a las 18:00 horas en las instalaciones de la galería ubicadas en Xalapeños Ilustres 135, busca generar conciencia sobre la preservación de los ecosistemas. El documental se centra en el bosque tropical de Los Tuxtlas, hábitat de monos aulladores que enfrentan graves amenazas debido a la contaminación y a las actividades humanas que impactan su supervivencia.

A través de este proyecto cinematográfico, se evidencia cómo las acciones antropogénicas causan estragos en especies endémicas de la región, poniendo en peligro la biodiversidad local. La producción cuenta con el apoyo de instituciones como el Instituto de Ecología INECOL, The Rufford Foundation, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) y otras organizaciones académicas, lo que subraya la relevancia científica y social del contenido.

La entrada será libre para todo público, promoviendo así un amplio acceso a un mensaje de urgencia ambiental. Este evento se enmarca en las actividades de conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha instaurada por las Naciones Unidas para reflexionar sobre la importancia de proteger el planeta. La proyección no solo representa una oportunidad cultural, sino también un espacio de sensibilización frente a problemas ecológicos concretos, como la deforestación y la pérdida de hábitats.

Los asistentes podrán ver de primera mano el trabajo de investigación y filmación que documenta la realidad de Los Tuxtlas, uno de los últimos reductos de selva tropical en México. La elección de este documental para la celebración no es casual: aborda con rigor científico y sensible narrativa la lucha por la supervivencia de una especie emblemática. Este tipo de iniciativas refuerzan el compromiso de instituciones culturales y científicas con la difusión de conocimientos que promuevan la conservación.

La invitación se extiende a toda la población xalapeña y visitantes, con el objetivo de amplificar el llamado a proteger los ecosistemas. La actividadesates y programas que surjan de esta proyección podrían incluir mesas redondas o charlas con especialistas, aunque no se anuncian detalles adicionales.

Sin embargo, el hecho de que una galería de arte contemporáneo sea la sede subraya la intersección entre arte, ciencia y activismo ambiental. El evento, programado para el viernes 5 de junio a las 18:00 horas, se suma a una agenda global de acciones por el medio ambiente, destacando la necesidad de actuar con rapidez ante la crisis ecológica.

La difusión de este documental contribuye a visibilizar problemas ambientales específicos, como la fragmentación del bosque y la caza furtiva, que afectan a los monos aulladores. Asimismo, refuerza la idea de que la protección de la naturaleza es una responsabilidad compartida entre gobierno, academia y sociedad civil. Los organizadores esperan que la proyección motive a los asistentes a informarse y participar en iniciativas de conservación en sus comunidades.

La elección de una función gratuita facilita el acceso a personas de todos los estratos socioeconómicos, democratizando el conocimiento científico. En un contexto de creciente preocupación por el cambio climático, este documental ofrece una mirada local sobre un problema global. La galería, como espacio cultural, asume un papel activo en la promoción de temas de relevancia social. La proyección podría también servir como puente para futuras colaboraciones entre el sector cultural y el científico en la región.

Finalmente, el evento recuerda que el Día Mundial del Medio Ambiente no es solo una fecha simbólica, sino un llamado a la acción concreta para preservar la biodiversidad y los ecosistemas que sustentan la vida





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