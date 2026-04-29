Funcionarios mexicanos acusados de narcotráfico y secuestro de agente de la DEA

Diez funcionarios mexicanos enfrentan graves cargos por su presunta participación en actividades delictivas vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado, incluyendo el secuestro y asesinato de un agente de la DEA y un menor de 13 años. Las autoridades estadounidenses los acusan de utilizar armas de fuego y recursos públicos para cometer estos crímenes, mientras los implicados niegan las imputaciones y las califican de falsas.

En un caso que ha sacudido a la comunidad internacional, diez funcionarios mexicanos enfrentan graves acusaciones por su presunta participación en actividades delictivas vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado .

Según documentos judiciales, estos individuos habrían sido piezas clave para que un grupo criminal lograra enviar sustancias ilícitas a Estados Unidos, utilizando armas de fuego, incluyendo ametralladoras capaces de disparar automáticamente. Además, se les acusa de violar las leyes federales sobre armas, lo que agrava aún más la gravedad de los cargos.

Uno de los acusados, en particular, enfrenta cargos adicionales por el secuestro y asesinato de un agente de la DEA y un menor de 13 años, en lo que se describe como una represalia por la colaboración del agente con las autoridades estadounidenses. El documento judicial detalla que el crimen fue cometido bajo las órdenes de Iván Archivaldo Guzmán, líder de una facción del crimen organizado conocida como 'Los Chapitos'.

La acusación señala que el funcionario en cuestión, junto con otros miembros de su grupo, utilizó recursos públicos, como vehículos patrulla y agentes municipales, para llevar a cabo los secuestros y los posteriores asesinatos, después de torturar a las víctimas. Las reacciones de los acusados no se hicieron esperar. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó categóricamente las imputaciones, calificándolas de falsas y sin fundamento.

En un comunicado, Rocha Moya aseguró que estas acusaciones son parte de una estrategia para desestabilizar el gobierno mexicano y atacar a la Cuarta Transformación, un movimiento político que defiende la soberanía nacional. Por su parte, el senador Enrique Izunza también negó las acusaciones, señalando que son un ataque a los valores y principios que defiende su partido, Morena. Izunza, originario de Badiraguato, Sinaloa, expresó su orgullo por sus raíces y rechazó cualquier insinuación de que los sinaloenses sean delincuentes.

El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, también se pronunció al respecto, afirmando que los señalamientos en su contra carecen de fundamento. Este caso ha generado un intenso debate en México y en Estados Unidos, donde las autoridades han señalado que la cooperación entre ambos países es esencial para combatir el narcotráfico.

Sin embargo, las acusaciones han puesto en evidencia las tensiones existentes entre las políticas de seguridad de ambos países y han generado preocupaciones sobre la posible interferencia de Estados Unidos en asuntos internos de México. Mientras tanto, los acusados se preparan para enfrentar los cargos en los tribunales, donde deberán demostrar su inocencia ante las graves imputaciones que pesan sobre ellos





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