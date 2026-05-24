Fundación Casa de México en Bulgaria inicia colección de libros para Biblioteca Mexicana

La Fundación Casa de México en Bulgaria ha iniciado una colecta abierta de libros para conformar la Biblioteca Mexicana, con la meta de convertirse en el acervo más grande en español de Europa del Este. La colección incluye una edición en búlgaro del texto original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en 1917, y se ha iniciado con la colaboración de académicos, editoriales, instituciones culturales y sociedad civil.

La Fundación Casa de México en Bulgaria inició una colecta abierta de libros para conformar la Biblioteca Mexicana , con la meta de convertirse en el acervo más grande en español de Europa del Este.

Con una edición en búlgaro del texto original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917, la Fundación Casa de México en Bulgaria inicia la colección de libros que albergará la Biblioteca Mexicana y que tiene la meta de convertirse en el acervo más grande en español de Europa del Este. Por ello, los miembros mexicanos de esa agrupación, que residen en ese crisol cultural de influencias griegas, eslavas, otomanas y persas, invitan a académicos, editoriales, instituciones culturales y sociedad civil a sumarse al proyecto bibliotecario para ampliar el acceso al español y fortalecer los vínculos culturales entre el país y esa nación balcánica





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