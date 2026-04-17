Fundación Elena Poniatowska busca casa propia para su archivo y reanuda diálogo con Gobierno federal

La Fundación Elena Poniatowska reanudó conversaciones con el Gobierno federal para asegurar un espacio adecuado para el archivo de la escritora. Actualmente, la sede es insuficiente y se busca un lugar propio para albergar y difundir este invaluable patrimonio cultural, que incluye más de 70 años de trayectoria.

La Fundación Elena Poniatowska ha retomado las negociaciones con el Gobierno federal con el objetivo de conseguir un espacio propio y adecuado para albergar el extenso archivo de la renombrada escritora. Esta iniciativa surge ante la insuficiencia de la sede actual para custodiar un acervo que continúa en crecimiento, según declaró Felipe Haro, director de la institución e hijo de la autora de Las soldaderas, durante una reciente conferencia de prensa.

"Ya mantenemos conversaciones con la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza. Con la señora Presidenta, Claudia Sheinbaum, abordamos este tema hace muchos años; ella ha demostrado una gran preocupación por la preservación de archivos. La casa que actualmente ocupa la fundación nos fue otorgada durante el sexenio de Peña Nieto, gracias a la gestión de Rafael Tovar y de Teresa, quien impulsó esta iniciativa. Si bien contamos con esta edificación, la promesa inicial fue clara: la casa sería para la fundación. Sin embargo, el comodato actual nos impide llevar a cabo actividades como la apertura de una librería o una cafetería, tanto por limitaciones de espacio como por la naturaleza del acuerdo. Buscamos contar con las condiciones necesarias para erigir un centro cultural digno", explicó Haro durante la presentación de la exposición Elena Poniatowska Amor. Archivo personal en el Museo del Estanquillo, cuya inauguración está prevista para mañana. El director de la fundación mencionó que ya se están considerando diversas ubicaciones. "Hemos presentado propuestas a despachos cercanos a nuestra ubicación actual, pero nuestro principal interés es poder usufructuar el espacio de manera integral. Proponemos que la casa esté permanentemente al servicio de la fundación, albergando tanto a la institución como a su valioso archivo", detalló Felipe Haro respecto al proyecto. Subrayó que esta colaboración no implica la cesión de la propiedad del acervo de la autora, sino que se realizaría bajo la figura de comodato. "El archivo pertenece a la familia y se otorga en comodato vitalicio a la fundación. Por deseo expreso de Elena, el archivo no puede ser fragmentado. Una parte del acervo, como colecciones de fotografías y caricaturas, es considerado patrimonio de la fundación. Es importante aclarar que no cederemos la totalidad al Gobierno, ya que los gobiernos, al igual que las aspirinas, tienen un ciclo de vida limitado y sus integrantes cambian con el tiempo. Los verdaderos custodios del conocimiento y la cultura son los periodistas", enfatizó el director. A pesar de haber sostenido reuniones previas con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y la extitular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, sin que se materializara un acuerdo, Felipe Haro se muestra optimista. "Tengo fe. Claudia Sheinbaum muestra una genuina preocupación por los archivos y otros proyectos culturales, lo que me hace creer que esta vez sí será posible", manifestó. En lo concerniente a los recursos financieros necesarios para la preservación del archivo y la ejecución de actividades culturales, Haro indicó que el presupuesto anual de la fundación ronda los cuatro millones de pesos, lo que se traduce en menos de 400 mil pesos mensuales. No obstante, para cubrir las necesidades reales, se requerirían aproximadamente diez millones de pesos anuales. "Tendríamos que explorar otras fuentes de financiamiento, pero este presupuesto es considerablemente inferior al ideal. Para el desarrollo de actividades culturales de calidad, se necesita una inversión económica importante. Estimamos que necesitaríamos alrededor de 10 millones de pesos anuales para contar con un espacio digno y funcional", apuntó. Moisés Rosas, curador de la exposición, resaltó la inmensa riqueza y el valor cultural del acervo de Elena Poniatowska, calificándolo como "inagotable y un patrimonio cultural invaluable para México". La exposición, titulada Elena Poniatowska Amor. Archivo personal, estará abierta al público del 18 de abril al 31 de agosto y representa una primera oportunidad para conocer de cerca el legado de la escritora, abarcando más de 70 años de trayectoria profesional y personal. El recorrido incluye aspectos de su árbol genealógico, con fotografías de su familia; imágenes de sus entrevistas a figuras prominentes; sus publicaciones literarias; la representación de la mujer en su obra; correspondencia con personalidades destacadas de la cultura mexicana; y su faceta como fotógrafa y pintora. La muestra exhibe fotografías de Elena Poniatowska en compañía de escritores, pintores y actrices de la talla de Salvador Novo, Juan Rulfo, Octavio Paz, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Jaime Torres Bodet, Juan García Ponce, José Emilio Pacheco, David Alfaro Siqueiros, Pedro Vargas y María Félix. "El acervo documental es vastísimo en lo que respecta a entrevistas; leerlas es como repasar la historia contemporánea de México. Ella elevó el periodismo a la categoría de género literario", destacó Moisés Rosas, quien curó la exposición junto a los historiadores Santiago Flores Chong y Saúl Daniel Jiménez Mancilla. Entre las piezas destacadas se encuentra una carta enviada por el célebre escritor Fernando del Paso a Poniatowska en el año 2000, en la que expresa: "No merezco tanta generosidad, pero qué le vamos a hacer". Asimismo, se presenta una peculiar correspondencia recibida del artista recientemente fallecido Pedro Friedeberg, felicitándola por su obtención del Premio Cervantes. La misiva, acompañada de un dibujo de un pájaro con indumentaria cervantina, reza: "Miguel de Cervantes ofreciéndole flores a Poniatowska. Felicidades y enhorabuena. Feliz Navidad y un interesante Año Nuevo". Otra carta, fechada en 2020, contiene un mensaje de Friedeberg a Poniatowska: "Elena, sólo una vez cada 17 años un hada me escribe algo tan bonito y que le da al clavo. Gracias"





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