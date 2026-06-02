Fundación Instituto Natura México intensifica acciones contra la violencia de género con enfoque en datos y redes de apoyo

La Fundación Instituto Natura México, mediante su Índice de Concientización 2025 y protocolos de atención, evidencia que el 86% de las mujeres en México ha vivido violencia sin reconocerla, y amplía sus campañas de sensibilización y alianzas para llegar a 20 millones de personas en 2026.

La violencia de género sigue siendo uno de los problemas sociales más arraigados en México, y ante esta realidad, la Fundación Instituto Natura México se ha propuesto intensificar la prevención , la sensibilización y el apoyo a las mujeres mediante campañas, protocolos de atención y alianzas estratégicas.

Desde su creación formal en 2020, la organización ha centrado su labor en educación, salud y derechos femeninos, así como en el desarrollo de competencias para consultoras y líderes vinculadas a la compañía. Su enfoque se basa en la generación de datos, la articulación de esfuerzos y la corresponsabilidad colectiva para combatir esta problemática de manera efectiva.

Silvia Ojeda, líder de la fundación, enfatizó que más allá de las buenas intenciones, se necesitan acciones basadas en evidencia y redes de apoyo sólidas que permitan identificar y atender situaciones de violencia en sus primeras manifestaciones. Uno de los logros más significativos ha sido la elaboración del Índice de Concientización 2025, una encuesta nacional que reveló datos alarmantes: el 54% de las mujeres encuestadas reconoció haber vivido algún tipo de violencia, pero al describirse escenarios concretos, la cifra se disparó al 86%, lo que demuestra que muchas experiencias violentas están normalizadas o no son reconocidas como tales.

Este hallazgo subraya la necesidad de campañas de sensibilización que ayuden a la población a identificar patrones de violencia que suelen pasar desapercibidos en el día a día. Además de la investigación, la fundación ha implementado un protocolo de atención para consultoras y líderes que sufran violencia, el cual incluye apoyo psicológico, asesoría legal y acompañamiento especializado a través de organizaciones aliadas como Casa Gaviota y Lentes Púrpura.

Paralelamente, desarrollan campañas digitales, talleres y acciones de sensibilización dirigidas a sus redes comunitarias, con la meta de alcanzar en 2026 a 20 millones de personas con mensajes sobre prevención de violencia y salud. Otro pilar importante es su labor educativa en 11 estados del país, donde han atendido a 1.3 millones de niñas y niños mediante programas de alfabetización inicial y aprendizaje fundamental.

No obstante, persisten desafíos como la creencia de que la violencia debe permanecer en el ámbito privado, lo que lleva a muchas víctimas a no denunciar formalmente y solo compartir sus experiencias con personas cercanas. Por ello, la fundación busca romper este silencio mediante mensajes claros y potentes que permitan identificar la violencia para poder actuar.

De cara al futuro, planean realizar una nueva edición del Índice de Concientización para medir avances y consolidar una alianza multisectorial que impulse acciones más coordinadas. La prevención, la educación y el fortalecimiento de redes de apoyo son, según la organización, claves para construir entornos más seguros para mujeres, niñas y adolescentes en México, y para lograrlo es fundamental la colaboración con autoridades públicas y la sociedad civil





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