Funeral de Jesús de Miguel Alameda: El fútbol español rinde homenaje en Navahermosa

Florentino Pérez y directivos de la RFEF asistieron al funeral de Jesús de Miguel Alameda en Toledo. La colisión fatal con Jesús Owono conmociona al fútbol tras la autopsia que confirma el traumatismo torácico accidental.

La comunidad del fútbol español se congregó este jueves 5 de noviembre en Navahermosa, Toledo, para honrar la memoria de Jesús de Miguel Alameda durante su funeral. La localidad vinculada a la infancia del delantero se paralizó ante la tragedia, recibiendo a cientos de personas que buscaban darle el último adiós al jugador que falleció tras una colisión en el campo.

Detalles del funeral y asistencia en Navahermosa

Los restos mortales del futbolista llegaron a primera hora de la mañana al tanatorio municipal, donde una comitiva familiar y oficial acompañó el féretro hacia la parroquia de San Miguel Arcángel. El recorrido estuvo marcado por la emoción y las lágrimas de los vecinos, quienes mostraron su apoyo incondicional a la familia del deportista. La iglesia no pudo albergar a todos los asistentes, por lo que cientos de personas permanecieron en las calles cercanas esperando poder rendir homenaje.

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La lista de personalidades presentes en el acto fúnebre refleja la magnitud del impacto en el sector deportivo. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, estuvo entre los primeros en llegar para apoyar a los seres queridos. Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, y Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), también compartieron momento de duelo con la familia.

La dirección técnica y representativa del fútbol nacional no faltó al compromiso. Luis de la Fuente, seleccionador nacional de España, acompañó a los familiares junto con Milagros Tolón y José Antonio Camacho. David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), y las plantillas masculina y femenina del Club Deportivo Tenerife, así como una delegación del Club Deportivo Castellón, antiguo equipo de De Miguel, completaron el acto.

Mensajes de duelo y propuestas del mundo del fútbol

Los directivos aprovecharon la ocasión para transmitir mensajes de solidaridad y reflexión sobre el impacto de la pérdida. David Aganzo solicitó que el fútbol español mostrara su unidad con la familia y planteó formalmente la posibilidad de suspender la jornada de liga correspondiente. Aganzo argumentó que el mayor cariño que se le puede ofrecer a la familia es declarar una jornada de luto, señalando que existe tiempo suficiente para competir en otras fechas.

Luis de la Fuente, en sus declaraciones, destacó la importancia de la unión del fútbol en medio de un momento de dolor tan profundo. Su presencia buscó transmitir un mensaje de cohesión y apoyo institucional a los afectados. La selección española se suma así al luto oficial, reconociendo la valía humana y deportiva del jugador fallecido.

Rafael Louzán, por su parte, enfatizó que la tragedia debe servir como un catalizador para mejoras estructurales en el deporte. El presidente de la RFEF señaló que es necesario impulsar cambios en la prevención de accidentes y garantizar la disponibilidad inmediata de los servicios médicos necesarios en todos los niveles del fútbol. Su mensaje apunta a convertir el dolor en acción para proteger a los futbolistas en el futuro.

Resumen del fallecimiento y causas médicas confirmadas

Los hechos que llevaron a este desenlace trágico se remontan al 2 de noviembre, durante el partido disputado entre el Tenerife y el Andorra. En una jugada dividida, Jesús de Miguel Alameda chocó violentamente con el guardameta Jesús Owono. El impacto provocó que el delantero sufriera un paro cardiorrespiratorio inmediato, requiriendo asistencia médica urgente en el terreno de juego.

Tras la intervención inicial, el jugador fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. A pesar de los esfuerzos médicos, su estado empeoró rápidamente. El Tenerife confirmó oficialmente su fallecimiento el martes 3 de noviembre, a los 30 años de edad, dejando al mundo del fútbol en estado de shock y tristeza generalizada.

Las autoridades sanitarias han desvelado los detalles forenses sobre la causa de la muerte. El resultado preliminar de la autopsia determinó que la causa principal fue un traumatismo torácico de carácter accidental. Este hallazgo científico cierra la incertidumbre sobre la naturaleza del incidente, confirmando que se trató de un accidente deportivo extremo sin intención de daño, pero con consecuencias irreversibles.