Funeral for Eight Children Killed in Louisiana Mass Shooting

A funeral was held for eight children who were killed in a mass shooting in Louisiana. The service was held at the Baptist Summer Grove Church and was attended by religious leaders and politicians.

Líderes religiosos y políticos rindieron homenaje el sábado en un funeral a ocho niños que murieron en un tiroteo masivo el mes pasado en Luisiana.

Entre las víctimas del tiroteo del 19 de abril en Shreveport se encontraban siete hermanos que fueron baleados por su padre en un ataque en que también murió su primo. El servicio religioso del fin de semana del Día de la Madre en la Iglesia Bautista Summer Grove comenzó con una larga procesión de dolientes que desfilaron lentamente frente a ocho ataúdes blancos con grandes fotografías de los niños a su lado.

Coronas doradas y ramos de flores blancas fueron colocados sobre los ataúdes cerrados. Un coro detrás del altar y cantantes solistas interpretaron cánticos durante toda la ceremonia.

'A pesar de cómo se sientan hoy, debemos recordar que Dios sigue siendo bueno', dijo el obispo Bernard Kimble, pastor principal de la Iglesia Bautista Mount Olive, en sus palabras de apertura. El folleto del funeral contenía homenajes a cada uno de los niños, cuyas edades oscilaban entre los 3 y los 11 años.

Algunos tenían apodos cariñosos: Jayla Elkins, de 3 años, era 'Jaybae'; Kayla Pugh, de 6 años, era llamada 'K-Mae', y Mar'Kaydon Pugh, de 10 años, era 'K-Bug'. Según el folleto, Khedarrion Snow, de seis años, tenía un corazón dulce y cariñoso, y aunque su vida en la tierra fue corta, su luz era intensa. Layla Pugh, de siete años, era brillante, inteligente, audaz y llena de amor, y disfrutaba haciendo videos de TikTok con sus hermanos y primos.

La pastora y cantante de gospel Kim Burrell recordó a los familiares y miembros de la comunidad que intentaban comprender lo sucedido en el tiroteo que 'Dios sigue en el trono'.

'Preguntar: ¿Por qué es esto justo, Dios? ¿Cómo pudiste, Señor?

', dijo Burrell. 'El mismo Dios que te sanó de aquello que no quieres contarle a nadie. Pero es un Dios que no tiene que darnos todas las pistas. Simplemente, ten presente que no se equivoca'.

El padre de los niños, Shamar Elkins, utilizó un arma de asalto a pesar de haber sido condenado en 2019 por un delito grave relacionado con armas de fuego. Su esposa, que estaba tramitando el divorcio, y otra mujer resultaron heridas en el tiroteo que afectó a dos casas en un barrio de Shreveport. Elkins falleció tras huir y ser perseguido por la policía.

Según la policía, no está claro si murió a causa de disparos de los agentes o por un disparo autoinfligido. La investigación sobre el tiroteo masivo más mortífero en Estados Unidos en más de dos años sigue en curso.

Durante la ceremonia, otros oradores incluyeron a la concejala de Shreveport, Tabatha Taylor, quien reconoció que 'no hay palabras suficientes para aliviar este dolor', mientras que el concejal James Green imploró a los asistentes que, en conjunto, 'dejaran de lado la tristeza' porque 'esto es una celebración' de la vida de los niños. De hecho, los feligreses a menudo se ponían de pie aplaudiendo en respuesta a los cantantes y oradores.

Los nombres de los niños fueron leídos o mostrados varias veces durante la ceremonia, en la que el alcalde de Shreveport, Tom Arceneaux, expresó las condolencias de la ciudad.

'Ojalá podamos honrarlos transmitiendo la gentileza, la alegría y el amor que compartieron tan generosamente', dijo Arceneaux. El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, ordenó que las banderas de Estados Unidos y del estado ondearan a media asta durante la próxima semana en el Capitolio y los edificios del gobierno estatal. En un mensaje leído por Landry, se decía que las víctimas 'eran la luz de sus hogares y el alma de sus aulas.

Estaban llenas de promesas y encontraban alegría en las cosas más sencillas, como bailar, jugar al aire libre y compartir risas con familiares y amigos. Su futuro era brillante y prometedor. Es nuestra obligación honrar la memoria de los fallecidos uniéndonos contra esta violencia sin sentido.

' Entre los asistentes se encontraba la excongresista estadounidense Gabby Giffords, cuya carrera política se vio truncada por un intento de asesinato en 2011. Ella solo quería venir y hacerle saber a la familia que este dolor no se limita a Luisiana.

'Este dolor se siente en todo el país', dijo la representante estadounidense Cleo Fields, demócrata por Luisiana. Posteriormente se dispusieron autobuses para transportar a los dolientes al cementerio. Al concluir el servicio religioso, Kimble oró para que comenzara la sanación





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