Futbol y teknolojide: el dilema del ambush marketing y los derechos de imagen en la FIFA 2026

La tecnología y la inteligencia artificial están dando forma a nuevas formas de abuso de activos intangibles ajenos. Una de estas prácticas ilegales es el ambush marketing, en el que una empresa o personaje intenta generar ante el público la falsa percepción de estar vinculada comercialmente a un evento deportivo, sin haber pagado los derechos oficiales de patrocinio.

El fútbol ya no se limita a la cancha. Ante la Copa Mundial de la FIFA 2026, una de las disputas más relevantes ocurrirá en el terreno de la propiedad intelectual; ambush marketing, inteligencia artificial y derechos de imagen de los protagonistes.

Hoy, cualquiera puede utilizar IA para crear videos, audios y campañas publicitarias que simulen vínculos comerciales inexistentes entre celebridades, deportistas y patrocinadores. El problema no es tecnológico, sino jurídico: la inteligencia artificial no creó una nueva excepción legal para apropiarse de activos intangibles ajenos.

Además, FIFA ha sido señalada por mantener posturas agresivas y expansivas en materia de enforcement y protección comercial, intentando extender y exceder los límites de sus derechos de propiedad intelectual. En múltiples jurisdicciones y Mundiales, ha promovido esquemas de presión e intimidación para inhibir campañas publicitarias, referencias culturales y conversaciones públicas relacionadas con el fútbol





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