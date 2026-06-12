Futbolista colombiano naturalizado mexicano anota primer gol en Copa del Mundo; su pareja, influencer mexicana, lo celebra en redes

El jugador, figurente a México, marcó el primer tanto en la inauguración del Mundial. Su esposa, creadora de contenido, comparte su vida familiar y apoya su carrera. Detalles sobre su relación, matrimonio y hijos, así como la presencia de Canadá como anfitrión.

El futbolista colombiano naturalizado mexicano, conocido por su destacada trayectoria en el deporte y su vida personal, anotó el primer gol durante la inauguración de la Copa del Mundo en México este 11 de junio.

Su pareja, una creadora de contenido mexicana con 213 mil seguidores en Instagram, se dedica al fitness y la fotografía, y compide abiertamente su vida familiar junto al futbolista y sus hijos. Ella, licenciada en Comunicación, contrajo matrimonio con el atleta en diciembre de 2022 en una ceremonia elegante que destacó en sus redes. La pareja tiene dos hijas: la mayor de una relación anterior de él, y la menor de ambos.

Ella también tiene un hijo de una relación previa, aceptado por el futbolista como propio. La influencer, de fe cristiana, celebra frecuentemente los logros deportivos de su esposo, como tras la victoria de México sobre Sudáfrica en el debut mundialista. Canada, como país anfitrión, también vivió su primer debut en el torneo





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