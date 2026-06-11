FutFest Saltillo 2026: Acceso, estacionamientos y transporte para llegar al recinto

Los organizadores habilitaron cuatro áreas oficiales de estacionamiento para el FutFest Saltillo 2026, con el objetivo de facilitar la movilidad y evitar congestionamientos en los alrededores del recinto. También habrá opciones de transporte público, como la ampliación de horarios de la Ruta RS-211, para quienes prefieran dejar el automóvil en casa.

Los aficionados que planean asistir al FutFest Saltillo 2026, uno de los principales puntos de reunión para seguir la Copa del Mundo en Coahuila, ya cuentan con información sobre accesos, estacionamientos y opciones de transporte para llegar al recinto sin contratiempos.

El festival se desarrolla en el Biblioparque Norte, ubicado sobre el Periférico Luis Echeverría Álvarez, entre las colonias Magisterio y Doctores, donde durante más de un mes se transmitirán los partidos del Mundial 2026, además de actividades deportivas, zonas de entretenimiento y conciertos





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Futfest Saltillo 2026 Copa Del Mundo Biblioparque Norte Periférico Luis Echeverría Álvarez Zonas De Entretenimiento Actividades Recreativas Transmisiones De Partidos Acceso General Boletos Movilidad Y Logística

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Saltillo: todo lo que necesitas saber sobre el FutFest 2026El Municipio de Saltillo brindó detalles sobre si se permitirán bebidas alcohólicas, dónde se podrán estacionar los visitantes y cuánto costará el boleto de entrada

Read more »

Pronósticos de lluvias para México vs Sudáfrica, preventas de Xbox y nuevas tecnologías en 2026Resumen de noticias: pronósticos de fuertes lluvias para el partido México vs Sudáfrica, preventa de Halo Campaign Evolved y Gears of War E-Day en Amazon México, regreso de clásicos de Xbox en 2026, película de superhéroes en Netflix con límite de tiempo, oferta de internet ilimitado para Mundial 2026, declaraciones de Mark Zuckerberg sobre Apple, nuevas power banks 2026, lanzamientos de Gigabyte en Computex 2026, aniversario de serie de ciencia ficción con Kurt Russell, nuevos productos Dyson, uso de drones para rescate en EEUU, L'Oréal impulsando hub tecnológico de belleza en México, análisis psicológico de la presión en Mundial 2026, Labubu mundialista en Amazon, y inversión de Disney en Disneyland París.

Read more »

FUTFEST 2026 arranca este jueves con inauguración mundialista y México vs SudáfricaEl festival se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio en el Biblioparque Norte con más de 120 actividades deportivas, culturales y recreativas; se invita a las familias a acudir para presenciar el partido inaugural

Read more »

Monedas del Mundial 2026 desatan búsqueda en Saltillo; bancos reportan alta demanda y escasezBancos de Saltillo reportan preguntas diarias por monedas conmemorativas del Mundial 2026, aunque la mayoría aún no cuenta con disponibilidad.

Read more »